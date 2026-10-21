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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محللان تركيان يشيدان بذكاء محمد صلاح: يعرف متى ينطلق ويصنع الفارق

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

نال النجم المصري محمد صلاح إشادة من المحللين التركيين نهاد قهوجي ونبيل إيفرين، خلال حديثهما عبر قناة "كونتراسبور"، بعدما لفتا الانتباه إلى ذكائه في التحرك دون كرة، وسرعة اتخاذه القرار بمجرد وصول الكرة إليه، في ظل تألقه مع طرابزون سبور بالدوري التركي.

محللان تركيان يشيدان بذكاء محمد صلاح: يعرف متى ينطلق ويصنع الفارق

وتحدث قهوجي عن إحدى اللقطات التي أظهر فيها صلاح قدرته على قراءة اللعب، مشيرًا إلى أنه يتحرك بسرعة بمجرد استلام الكرة، ويعرف متى ينطلق حتى لا يهدر مجهودًا بدنيًا دون فائدة.

وقال المحلل التركي: "صلاح ذكي جدًا، يُسرع فور استلامه الكرة!".

وأضاف موضحًا طريقة تفكير اللاعب خلال الهجمات: "إن لم يستلمها، فلن أركض عبثًا". مؤكدًا أن ما يميز النجم المصري هو امتلاكه ذكاءً كرويًا حقيقيًا يساعده على اختيار التوقيت المناسب للتحرك.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى الانتقادات التي صاحبت انتقال صلاح إلى الدوري التركي، إذ رد المحللان على المشككين في قدرته على مواصلة التألق، في ظل الأرقام التهديفية التي حققها مع فريقه.

وجاء في التصريحات: "إلى أولئك الذين قالوا إنه جاء إلى هنا ليكتفي بأداء باهت: ها هو يتصدر قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف!".

كما أشار الحديث إلى أن تصدر صلاح قائمة الهدافين يعكس رغبته المستمرة في إثبات قدراته، وعدم الاكتفاء بما حققه من نجاحات في تجاربه السابقة.

واختتمت الإشادة بالتأكيد على أن اللاعبين الكبار يواصلون السعي لإثبات أنفسهم، وهو ما يظهر في أداء صلاح مع طرابزون سبور، وقدرته على التأقلم مع أجواء الكرة التركية وتقديم الإضافة الهجومية لفريقه.

محمد صلاح صلاح طرابزون سبور طرابزون الدوري التركي

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