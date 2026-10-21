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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة نجم برشلونة تهدد مشاركته أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

برشلونة
برشلونة
إسراء أشرف

تزايدت مخاوف برشلونة بشأن جاهزية داني أولمو، قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، بعدما تعرض لاعب الوسط الإسباني للإصابة خلال لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، ليصبح موقفه من المشاركة في المباراة المقبلة محل شك.

وشهدت مواجهة الفريقين، التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، خروج أولمو مبكرًا بعد شعوره بآلام منعته من استكمال اللقاء، حيث اضطر الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك إلى استبداله في الدقيقة 27، والدفع بفيرمين لوبيز بدلًا منه.

وجاءت الإصابة في ليلة صعبة للفريق الكتالوني، الذي خسر أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2، لتتضاعف مخاوف الجهاز الفني بشأن حالة لاعبيه قبل سلسلة من المواجهات المهمة خلال الفترة المقبلة.

تطورات إصابة داني أولمو

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أولمو يعاني من كدمة في القدم اليسرى، مع وجود اشتباه في تعرضه لمشكلة بالعضلة المقربة في الجانب نفسه.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية إضافية اليوم الأربعاء، بهدف الوقوف على التشخيص النهائي للإصابة وتحديد البرنامج العلاجي المناسب، إلى جانب تقييم الفترة التي قد يحتاج إليها قبل العودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات.

موقف أولمو من كلاسيكو ريال مدريد

وأثارت الإصابة القلق داخل برشلونة، خاصة مع اقتراب موعد الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامته الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وبحسب التقارير الأولية، فإن فرص مشاركة أولمو في المواجهة المرتقبة تبدو ضعيفة، مع ترجيحات بغيابه عن اللقاء، انتظارًا لما ستسفر عنه الفحوصات الطبية النهائية.

وفي حال تأكد غياب اللاعب، سيكون هانز فليك مطالبًا بإيجاد البديل المناسب لتعويضه في مركز صانع الألعاب، ويبرز اسم فيرمين لوبيز كأحد الخيارات المتاحة، بعدما حل مكان أولمو خلال مباراة باريس سان جيرمان.

ويمثل غياب اللاعب المحتمل تحديًا إضافيًا للفريق الكتالوني، نظرًا لدوره في صناعة الفرص والتحرك بين خطوط المنافسين، خصوصًا في المباريات الكبرى التي تحتاج إلى حلول هجومية متنوعة.

أولمو يصل إلى 100 مباراة بقميص برشلونة

ورغم الإصابة، حملت مواجهة باريس سان جيرمان مناسبة خاصة لداني أولمو، بعدما وصل إلى مباراته رقم 100 بقميص برشلونة.

وتشير التقارير إلى أن آخر إصابة تعرض لها اللاعب كانت في الثالث من ديسمبر من العام الماضي، خلال الفترة التي شهدت تسجيله هدفًا في مواجهة أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.

وينتظر برشلونة حسم الموقف الطبي للاعب خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدى قدرته على اللحاق بالكلاسيكو، في وقت يسعى فيه الفريق لتجهيز عناصره بأفضل صورة ممكنة قبل المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

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