واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع طرابزون سبور التركي، بعدما جاء ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من منافسات الدوري التركي، وفقًا لما ورد بشأن تقييمات موقع FotMob العالمي، ليؤكد حضوره القوي مع فريقه منذ انطلاق الموسم.

محمد صلاح يقود التشكيلة المثالية للجولة الثامنة في الدوري التركي

قدم صلاح مستويات مميزة خلال مباريات طرابزون سبور الأخيرة، إذ لعب دورًا مؤثرًا في النتائج الإيجابية التي حققها الفريق، بفضل تحركاته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق أمام المنافسين.

ويحظى النجم المصري باهتمام كبير في تركيا، بعدما نجح في لفت الأنظار بأدائه الفردي ومساهماته الهجومية، ليصبح أحد أبرز الأسماء التي يعول عليها طرابزون سبور في المنافسة على المراكز المتقدمة بالدوري.

ويأمل جمهور الفريق التركي أن يواصل صلاح عروضه القوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط طموحات النادي بتحقيق نتائج مميزة محليًا، إلى جانب المنافسة في دوري المؤتمر الأوروبي.