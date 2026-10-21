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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد سقوط برشلونة برباعية.. باريس سان جيرمان يحطم سلسلة انتصارات البارسا

باريس وبرشلونة
باريس وبرشلونة
محمد سمير

توقفت سلسلة انتصارات برشلونة في الموسم الحالي عند 11 مباراة متتالية، بعدما تلقى خسارته الأولى بمختلف البطولات أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت الهزيمة لتضع حدًا للبداية المثالية للفريق الكتالوني، الذي حقق 9 انتصارات في الدوري الإسباني وفوزين في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يصطدم بقوة الفريق الباريسي الذي نجح في قلب تأخره إلى فوز عريض على أرضه.

برشلونة.. 11 انتصارًا قبل السقوط أمام باريس

دخل برشلونة مواجهة باريس سان جيرمان بسجل خالٍ من الهزائم في الموسم الجاري، بعدما حقق الفوز في مبارياته الـ11 السابقة، بواقع 9 انتصارات في الدوري الإسباني وانتصارين في دوري أبطال أوروبا.

لكن الفريق الكتالوني لم يتمكن من الحفاظ على سجله المثالي أمام حامل اللقب الفرنسي، رغم نجاحه في تسجيل هدفين خلال اللقاء، إذ حسم باريس المواجهة برباعية أنهت سلسلة انتصارات البارسا وألحقت به أول خسارة هذا الموسم.

وسجل تشافي إسبارت ولامين يامال هدفي برشلونة، بينما جاءت أهداف باريس عن طريق ديزيري دوي ولوكاس هيرنانديز وفيتينيا وفابيان رويز.

باريس سان جيرمان يواصل انتصاراته الأوروبية

على الجانب الآخر، استغل باريس سان جيرمان عاملي الأرض والجمهور ليحقق فوزًا مهمًا على برشلونة، ويصل إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، محققًا العلامة الكاملة بعد أول ثلاث جولات.

وأظهر الفريق الفرنسي قدرته على التعامل مع تقلبات المباراة، بعدما عاد برشلونة إلى النتيجة مرتين، قبل أن يحسم أصحاب الأرض المواجهة بثنائية متأخرة في الدقائق الأخيرة.

في المقابل، تجمد رصيد برشلونة عند 6 نقاط، ليتلقى ضربة في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة بالبطولة الأوروبية.

وشهدت المباراة بقاء المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة، على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، دون المشاركة في المواجهة التي انتهت بتفوق باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة، خرج برشلونة من ملعب حديقة الأمراء بأول هزيمة في الموسم، بينما واصل باريس بدايته القوية في دوري أبطال أوروبا، ليؤكد صعوبة المنافسة على بطاقة التأهل في مرحلة الدوري.

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