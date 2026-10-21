منتخب مصر للناشئين من ضيف شرف لمنافس قوي على بطولة كأس الخليج

ظهر منتخب مصر للناشئين بقوة كبيرة خلال منافسات بطولة كأس الخليج تحت 17، حيث جاءت مشاركته للمرة الأولى في البطولة كضيف شرف.

وحقق منتخب مصر حتى الآن العلامة الكاملة بعد الفوز على السعودية بنتيجة 5-0 وبعدها الفوز على الكويت بنتيجة 3-0.

وشارك منتخب مصر بناءً على دعوة الاتحاد الخليجي لكرة القدم بجانب منتخب الصين، بهدف اكتساب الخبرة وزيادة الندية بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتأتي مشاركة منتخب مصر مصر في بطولة كأس الخليح كـ محطة إعداد رئيسية قبل خوض نهائيات كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في الدوحة خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه اليمن يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري على ستاد سعود بن عبد العزيز، وبعدها مواجهة العراث يوم الاثنين 26 أكتوبر.