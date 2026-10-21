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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة قوية.. باريس سان جيرمان يعلن إصابة كفاراتسخيليا بقطع في الرباط الصليبي

كفاراتسخيليا
كفاراتسخيليا
إسراء أشرف

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة قوية رغم انتصاره على برشلونة بنتيجة 4-2، بعدما كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، ليواجه الفريق ضربة مؤثرة على مستوى خياراته الفنية خلال الفترة المقبلة.

باريس سان جيرمان يعلن إصابة كفاراتسخيليا بقطع في الرباط الصليبي

وأعلن النادي الباريسي، في بيان طبي صدر اليوم "الأربعاء"، أن الفحوصات أكدت خطورة إصابة اللاعب، مشيرًا إلى خضوعه لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، دون الكشف عن موعد محدد لعودته إلى الملاعب.

وتعرض كفاراتسخيليا للإصابة خلال مواجهة برشلونة، التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 60، ليكشف التشخيص الطبي لاحقًا عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها.

ولم يحدد باريس سان جيرمان مدة غياب اللاعب الجورجي، في انتظار خضوعه للجراحة ومتابعة تطورات حالته الصحية خلال مرحلة التعافي، وسط مخاوف من ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

ولم تتوقف متاعب الفريق الفرنسي عند إصابة كفاراتسخيليا، إذ أعلن النادي أيضًا تعرض عثمان ديمبيلي لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر، بينما يعاني البرازيلي ماركينيوس من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن.

وأوضح باريس سان جيرمان أن ديمبيلي وماركينيوس سيخضعان للعلاج خلال الأسابيع المقبلة، دون تحديد موعد نهائي لعودتهما إلى المشاركة في المباريات.

وبذلك، يجد الجهاز الفني للفريق الباريسي نفسه أمام تحدٍ جديد بعد الانتصار على برشلونة، في ظل الإصابات التي ضربت ثلاثة من عناصره البارزة، وهو ما قد يؤثر على حساباته الفنية خلال الاستحقاقات المقبلة، انتظارًا لتطورات الحالة الطبية لكل لاعب.

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