برشلونة يتلقى خسارته الأولى هذا الموسم بسقوطه أمام باريس سان جيرمان برباعية في دوري أبطال أوروبا

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا مثيرًا على حساب برشلونة الإسباني بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

وشهدت المواجهة إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة، بعدما نجح الفريق الكتالوني في العودة مرتين خلال اللقاء، قبل أن يحسم أصحاب الأرض المباراة بثنائية متأخرة، ليواصلوا انطلاقتهم القوية في البطولة القارية.

دوي يمنح باريس سان جيرمان التقدم

بدأت المباراة بصدمة مبكرة لباريس سان جيرمان، بعدما تعرض عثمان ديمبيلي للإصابة في الدقيقة 18، ليغادر أرض الملعب ويشارك فيران توريس بدلًا منه، قبل أن يتعرض داني أولمو للإصابة في صفوف برشلونة بالدقيقة 27، ليحل فيرمين لوبيز مكانه.

ونجح الفريق الفرنسي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 38 عن طريق ديزيريه دوي، بعدما استغل جواو نيفيز خطأ لامين يامال في التمرير، وقطع الكرة قبل أن يمررها إلى زميله الذي سددها بنجاح في شباك الحارس خوان جارسيا.

برشلونة يعود للمباراة وباريس يستعيد التقدم

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن برشلونة من إدراك التعادل في الدقيقة 55، بعدما سجل تشافي إسبارت هدفًا أعاد الفريق الكتالوني إلى أجواء المواجهة.

لكن باريس سان جيرمان استعاد تقدمه في الدقيقة 72، عن طريق لوكاس هيرنانديز، ليضع الفريق الفرنسي مجددًا في المقدمة، وسط محاولات من برشلونة للعودة إلى المباراة.

وشهدت الدقيقة 59 خروج خفيتشا كفاراتسخيليا متأثرًا بالإصابة، في ضربة جديدة للفريق الباريسي الذي اضطر إلى التعامل مع عدة تغييرات خلال اللقاء.

لامين يامال يعادل النتيجة وباريس يحسم القمة

وفي الدقيقة 78، نجح لامين يامال في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة، بعدما أطلق تسديدة رائعة أعادت التعادل للفريق الإسباني، وأشعلت الدقائق الأخيرة من المواجهة.

لكن رد باريس سان جيرمان جاء سريعًا، بعدما سجل فيتينيا الهدف الثالث في الدقيقة 81، قبل أن يختتم فابيان رويز رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 86، ليحسم الفريق الفرنسي المواجهة بنتيجة 4-2.

ترتيب باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى بمرحلة الدوري، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 6 نقاط، ليتلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم.

وتُمثل الهزيمة ضربة للفريق الكتالوني بقيادة هانزي فليك، الذي كان قد حقق الفوز في مبارياته السابقة هذا الموسم، قبل السقوط أمام حامل لقب المواجهة الفرنسية في ليلة شهدت تفوقًا هجوميًا لباريس سان جيرمان في الدقائق الحاسمة.