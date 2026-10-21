عمرو جمال: أتمنى أشوف محمود ممدوح في الأهلي.. واللي بيقدمه أقل من نصف إمكانياته

أشاد عمرو جمال، لاعب الأهلي السابق، بإمكانيات محمود ممدوح، مهاجم حرس الحدود، معربًا عن أمنيته بانضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية كبيرة تؤهله للعب بقميص الفريق.

وقال عمرو جمال، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب»، إنه قضى عامين مع محمود ممدوح في نادي حرس الحدود، مشيرًا إلى أن اللاعب ينتمي إلى عائلة تشجع النادي الأهلي، وهو ما يجعله يتمنى رؤيته بقميص الفريق الأحمر.

وأضاف: «أنا قعدت سنتين مع محمود ممدوح في حرس الحدود، هو بيشجع الأهلي وبيته كله أهلاوية، لاعب عنده إمكانيات كبيرة جدًا، واللي بنشوفه منه ده أقل من نص إمكانياته».

واختتم عمرو جمال تصريحاته بالتأكيد على رغبته في رؤية محمود ممدوح داخل النادي الأهلي، قائلًا: «أتمنى أشوفه في الأهلي، لإنه مهاجم بمواصفات وشخصية النادي الأهلي».