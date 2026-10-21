روما يكتسح سلوفان براتيسلافا برباعية في دوري أبطال أوروبا

حقق روما الإيطالي فوزًا كبيرًا على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفرض الفريق الإيطالي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في تسجيل أربعة أهداف، ليحصد انتصارًا مهمًا في مشواره بالبطولة الأوروبية، وسط دعم جماهيري كبير تجاوز 63 ألف مشجع في مدرجات ملعب الأولمبيكو.

وافتتح ماريو هيرموسو التسجيل لصالح روما في الدقيقة 21، بعدما أحرز الهدف الأول بضربة رأس مميزة، قبل أن يضيف ناهويل مولينا الهدف الثاني في الدقيقة 39، ليُنهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل روما ضغطه الهجومي، ونجح نيكولو بيسيلي في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 52، قبل أن يختتم دونييل مالين الرباعية في الدقيقة 58، بعدما سجل الهدف الرابع من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار، حقق روما بقيادة مدربه جيان بييرو جاسبريني فوزه الأول في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليعزز آماله في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما تلقى سلوفان براتيسلافا خسارة ثقيلة أمام الفريق الإيطالي.