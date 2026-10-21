قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاملا هاريس تهاجم ترامب: تكلفة كل شيء ارتفعت بسببك.. وسنرد في الانتخابات
بعد توقيع اتفاق استثماري بـ11 تريليونًا.. الرئيس السيسي يُمازح طلعت مصطفى: عايز 200 ألف وحدة سكنية كمساهمة مُجتمعية
وسام وتوقيع مذكرة تفاهم .. الملك حمد بن عيسى يعقد مباحثات رسمية مع «ماكرون» في «المنامة»
هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز
روما يكتسح سلوفان براتيسلافا برباعية في دوري أبطال أوروبا
العراق يتجه لإغلاق منافذه الحدودية مع إيران باستثناء منفذين .. تفاصيل
هدفان دون مقابل .. خيبة أمل في «بشكتاش» بعد تألق محمد صلاح مع طرابزون سبور بالدوري التركي
محمود جهاد يرد على مُنتقديه: إصاباتي «نصيب من عند ربنا» والجهاز الفني والطبي لم يقصر معي
وول ستريت جورنال: إيلون ماسك «يُقيّد» وصول أوكرانيا إلى نظام «ستارشيلد» دون الرجوع لـ «ترامب»
6 ملايين فرصة عمل و2.4 تريليون جنيه ضرائب .. «مدبولي» يكشف عوائد مشروعات طلعت مصطفى
منتخب مصر يتوّج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روما يكتسح سلوفان براتيسلافا برباعية في دوري أبطال أوروبا

روما
روما
حسن العمدة

حقق روما الإيطالي فوزًا كبيرًا على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفرض الفريق الإيطالي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في تسجيل أربعة أهداف، ليحصد انتصارًا مهمًا في مشواره بالبطولة الأوروبية، وسط دعم جماهيري كبير تجاوز 63 ألف مشجع في مدرجات ملعب الأولمبيكو.

وافتتح ماريو هيرموسو التسجيل لصالح روما في الدقيقة 21، بعدما أحرز الهدف الأول بضربة رأس مميزة، قبل أن يضيف ناهويل مولينا الهدف الثاني في الدقيقة 39، ليُنهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل روما ضغطه الهجومي، ونجح نيكولو بيسيلي في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 52، قبل أن يختتم دونييل مالين الرباعية في الدقيقة 58، بعدما سجل الهدف الرابع من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار، حقق روما بقيادة مدربه جيان بييرو جاسبريني فوزه الأول في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليعزز آماله في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما تلقى سلوفان براتيسلافا خسارة ثقيلة أمام الفريق الإيطالي.

روما روما الإيطالي سلوفان براتيسلافا دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

الرئيس السيسي

شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى

حمو بيكا رفقة زوجته شمس

بعد فقدان وزنه.. حمو بيكا رفقة زوجته شمس فى أحدث ظهور

مشغولات ذهبية

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل 6285 جنيهًا

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد السبكي

أحمد السبكي: 334.8 مليار جنيه استثمارات لتطوير البنية التحتية الصحية.. و2,406 منشآت صحية ضمن برامج التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة

منتدى مصر 2026

منتدى مصر 2026 يسلط الضوء على إنجازات مشروعات النقل لتحقيق التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة

منتدى مصر 2026»

منتدى مصر 2026.. وزير الاتصالات: ضخ أكثر من 600 مليار جنيه استثمارات لتطوير البنية التحتية الرقمية خلال العشر سنوات الماضية

بالصور

بفستان لافت.. نجلاء بدر بإطلالة تبرز رشاقتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

يسرا تتألق في اليوم الخامس من مهرجان الجونة بفستان ذهبي لامع |شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

بفستان أزرق.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في خامس يوم من مهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد