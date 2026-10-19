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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود ممدوح ينفرد بصدارة هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة السابعة.. وزيزو في المطاردة

محمود ممدوح
محمود ممدوح
حسن العمدة

تتجه الأنظار إلى سباق هدافي الدوري المصري الممتاز، بالتزامن مع انطلاق منافسات الجولة السابعة من الموسم الحالي 2026-2027، في ظل المنافسة المتزايدة بين عدد من اللاعبين على لقب الهداف، مع اقتراب المسابقة من مراحلها الأولى الحاسمة.وتنطلق منافسات الجولة السابعة 
اليوم الإثنين، وتستمر على مدار ثلاثة أيام حتى الأربعاء المقبل، وسط تطلعات المهاجمين لمواصلة هز الشباك وتحسين ترتيبهم في قائمة الهدافين.

ويتصدر محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف، بعدما قدم انطلاقة قوية منذ بداية الموسم، لينفرد بالقمة بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه.

ويأتي خلفه عدد من اللاعبين برصيد 3 أهداف لكل منهم، في مقدمتهم حسام حسن مهاجم الاتحاد السكندري، وصلاح محسن لاعب المصري، إلى جانب ثنائي بتروجت مصطفى البدري وأحمد بحبح، فضلًا عن أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي.

وتمنح مباريات الجولة السابعة الفرصة أمام المطاردين لتقليص الفارق مع المتصدر، بينما يسعى محمود ممدوح إلى تعزيز رصيده التهديفي والحفاظ على موقعه في قمة الترتيب.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السابعة

محمود ممدوح – مودرن سبورت: 6 أهداف.

حسام حسن – الاتحاد السكندري: 3 أهداف.

صلاح محسن – المصري: 3 أهداف.

مصطفى البدري – بتروجت: 3 أهداف.

أحمد بحبح – بتروجت: 3 أهداف.

أحمد سيد زيزو – الأهلي: 3 أهداف.

وتترقب الجماهير ما ستسفر عنه مواجهات الجولة الجديدة، في ظل إمكانية حدوث تغييرات في ترتيب الهدافين، مع سعي نجوم الأندية المصرية إلى استغلال الفرص التهديفية ومواصلة التألق خلال منافسات الموسم الجاري.

هدافي الدوري المصري الدوري المصري الدوري المصري الممتاز محمود ممدوح

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