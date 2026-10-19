هدف تريزيجيه يدخل دائرة الاهتمام قبل قمة طرابزون سبور وبشكتاش

حضر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في أجواء القمة المرتقبة بين طرابزون سبور وبشكتاش، بعدما أشارت شبكة "ماكوليك" التركية إلى هدفه ضمن أبرز الأهداف المسجلة في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري التركي.

وتقام المباراة على ملعب طرابزون سبور، مساء اليوم الاثنين 19 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي، في مباراة ستشهد تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم طرابزون سبور.

ويأتي الاهتمام بهدف تريزيجيه في ظل المنافسة التاريخية بين طرابزون سبور وبشكتاش، التي شهدت العديد من المواجهات القوية واللحظات الحاسمة على مدار السنوات الماضية.

وترك اللاعب المصري بصمته خلال تجربته مع طرابزون سبور، بعدما شارك في مباريات الفريق بالدوري التركي، ونجح في تسجيل أهداف مهمة بقميص النادي، ليحظى باهتمام الجماهير التركية.

وتتجدد الأنظار نحو المواجهة بين الفريقين مع لقائهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي، في مباراة يسعى خلالها كل طرف إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.