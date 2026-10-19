نفاد تذاكر قمة طرابزون سبور وبشكتاش.. بابارا بارك كامل العدد بعد غياب 6 سنوات

أعلنت تقارير صحفية تركية نفاد تذاكر المواجهة المرتقبة بين طرابزون سبور وبشكتاش، المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين على ملعب بابارا بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي، وسط ترقب جماهيري كبير للقمة المنتظرة.

ومن المنتظر أن تمتلئ مدرجات الملعب، الذي تبلغ سعته الرسمية 41 ألفا و61 متفرجا، في ظل الإقبال الكبير على حضور المباراة، التي تحظى بأهمية خاصة لدى جماهير الفريقين.

وخصصت الجهات المنظمة نحو ألفي مقعد لجماهير بشكتاش، مقابل 37 ألفا و980 مقعدا لجماهير طرابزون سبور، في مواجهة تشهد عودة جماهير الفريق الضيف إلى مدرجات ملعب طرابزون بعد غياب استمر نحو 6 سنوات، عقب رفع الحظر المفروض على حضور جماهير الفريق الضيف بقرار من مجلس الأمن الرياضي المحلي.

وتأتي عودة جماهير بشكتاش لتضيف أجواء جماهيرية استثنائية إلى المواجهة، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين، ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير وأجواء حماسية في مدرجات بابارا بارك.