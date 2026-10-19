محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام بشكتاش في الدوري التركي

يستعد فريق طرابزون سبور لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بشكتاش، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التركي لموسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

ويستضيف ملعب «بابارا بارك» المواجهة المرتقبة، التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفهما في جدول ترتيب المسابقة.

ومن المتوقع أن يقود النجم المصري محمد صلاح التشكيل الأساسي لطرابزون سبور في مواجهة بشكتاش، بعدما قدم مستويات مميزة منذ انطلاق الموسم، ليتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري التركي برصيد 7 أهداف، وسط آمال بمواصلة تألقه وزيادة حصيلته التهديفية خلال مباراة اليوم.

ويترقب الجهاز الفني لطرابزون سبور استعادة خدمات ستيفان سافيتش وفابينيو في التشكيل الأساسي أمام بشكتاش، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام بشكتاش

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: بينا، نويوو، سافيتش، كابرال.

خط الوسط: فابينيو، فولكاريلي، موسي.

خط الهجوم: محمد صلاح، آرال، ديجو.

غيابات طرابزون سبور أمام بشكتاش

ويفتقد طرابزون سبور عددًا من لاعبيه خلال اللقاء بسبب الإصابات، وهم مالينوفسكي، وباتاجوف، وأوكاي يوكوشلو، وأونواتشو، ومصطفى إسكي هيلايتش، إلى جانب الحارس الشاب أونورالاب تشيفيكان.

كما يغيب مليح كاباساكال عن المباراة بسبب الإيقاف، عقب حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة سامسون سبور.