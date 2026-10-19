حمزة عبد الكريم يعود لقائمة برشلونة في مواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

عاد المهاجم المصري حمزة عبد الكريم إلى قائمة فريق برشلونة المسافرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، استعدادًا لمواجهة باريس سان جيرمان، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

إنضمام حمزة عبدالكريم

وقرر الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، ضم اللاعب المصري إلى القائمة من جديد، بعدما غاب عن مواجهة ريال بيتيس الماضية، التي أقيمت يوم السبت، للمرة الأولى منذ انطلاق الموسم الجاري.

وجاء استبعاد حمزة عبد الكريم من قائمة المباراة الماضية بهدف منحه فرصة المشاركة مع الفريق الرديف، من أجل اكتساب حساسية المباريات والحصول على دقائق لعب إضافية، في ظل محدودية مشاركاته مع الفريق الأول.

وشارك مهاجم الأهلي السابق بالفعل مع رديف برشلونة أمام أوتيبو يوم السبت، ونجح في تسجيل هدف، ليعود بعدها إلى حسابات فليك قبل المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان.

وكان حمزة عبد الكريم حاضرًا في قوائم برشلونة منذ بداية الموسم، لكنه لم يحصل سوى على 12 دقيقة من المشاركة، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى إتاحة الفرصة أمامه للمشاركة مع الفريق الرديف بهدف تطوير جاهزيته الفنية والبدنية.

غيابات مؤثرة في قائمة برشلونة أمام باريس

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني غياب الثنائي إريك جارسيا وجول كوندي، بعد تعرضهما للإصابة خلال مواجهة ريال بيتيس، ليتأكد غيابهما عن المباراة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يخوض برشلونة مرانه الأخير على أرضية ملعب حديقة الأمراء، استعدادًا للمواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جوان جارسيا، دومينيك ليفاكوفيتش، فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، تشافي إسبارت، جيرارد مارتن، أليكس كامبوس.

خط الوسط: برايان فارينياس، جافي، فيرمين لوبيز، بيدري، رودري، داني أولمو، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، لامين يامال، أنتوني جوردون، كريم أديمي، جابرييل جيسوس، رافينيا.