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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت يكشف تفاصيل أزمة مستحقات لاعبي صالات الزمالك وتهديدات بالرحيل

حسين لبيب
حسين لبيب
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تفاصيل اجتماع عقده مسؤولو نادي الزمالك، بقيادة حسين لبيب رئيس النادي، وهشام نصر نائب الرئيس والمسؤول عن ألعاب الصالات، والدكتور حسام المندوه، لبحث أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي فرق اليد والسلة والطائرة، في ظل تهديد عدد من اللاعبين بعدم خوض المباريات بسبب تأخر صرف مستحقاتهم.

حسين لبيب

وأوضح حتحوت أن إجمالي المستحقات القديمة عن الموسم الماضي والحالي لألعاب الصالات يبلغ نحو 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا ينتظرون الحصول على جزء من مستحقاتهم من أموال صفقة بيزيرا، لكنهم لم يحصلوا على ما وُعدوا به، وهو ما تسبب في تصاعد حالة الغضب داخل الفرق. وأضاف أن حسين لبيب وعد بصرف نسبة من المستحقات يوم الخميس المقبل، على أن يحصل اللاعبون على جزء آخر قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأشار حتحوت إلى أن الأزمة لا تتوقف عند تأخر المستحقات، إذ تلقى 8 لاعبين من فريق كرة اليد عروضًا خارجية، بينما تلقى 5 لاعبين من فريق كرة السلة عروضًا من الأهلي والاتحاد السكندري، في ظل محاولات بعض الأندية استغلال الأزمة للتعاقد مع لاعبي الزمالك. كما كشف عن وجود أصوات داخل مجلس الإدارة تطالب بتقليص عدد ألعاب الصالات، بهدف الحد من الأزمة المالية المتكررة، وسط مخاوف من رد الفعل الجماهيري ومعارضة بعض أعضاء المجلس للفكرة.

واختتم حتحوت بالإشارة إلى أن لاعبي ألعاب الصالات حددوا الأول من نوفمبر المقبل موعدًا نهائيًا لتنفيذ الوعود المتعلقة بمستحقاتهم، مع اتجاه عدد منهم إلى الرحيل وفسخ تعاقداتهم حال استمرار الأزمة، في وقت تسود فيه مخاوف داخل النادي من حسم بعض نجوم الفرق مستقبلهم مع أندية أخرى للموسم المقبل، مؤكدًا أن المشهد الحالي لا يليق باسم نادي الزمالك.

حسين لبيب الاهلي الزمالك منتخب مصر حتحوت

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