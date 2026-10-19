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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل ما تريد معرفته عن مواجهة طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

يستعد فريق طرابزون سبور لمواجهة قوية أمام بشكتاش، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي، وسط توقعات باستمرار النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للفريق.

موعد مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب شينول جونيش، معقل طرابزون سبور، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس مباشر في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وبشكتاش

تُنقل منافسات الدوري التركي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدا عبر قناة beIN Sports HD 2.

التشكيل المتوقع لطرابزون سبور أمام بشكتاش

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، تشيبوكي نوايو، ستيفان سافيتش، سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط: فابينيو، تيم جابول فولكاريلي، إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، أرال شيمشير، فرانكلينو دجو.

محمد صلاح يسعى لمواصلة التألق مع طرابزون سبور

يدخل محمد صلاح المواجهة بعدما قدم مستويات لافتة منذ انضمامه إلى طرابزون سبور، إذ سجل 7 أهداف في الدوري التركي، إلى جانب هدف في دوري المؤتمر الأوروبي، ليصل إجمالي أهدافه مع الفريق إلى 8 أهداف في مختلف المسابقات، وفقًا للإحصائيات المتاحة قبل مباراة بشكتاش.

كما قدم النجم المصري 4 تمريرات حاسمة، ليواصل تقديم الإضافة الهجومية للفريق التركي، الذي يعول على خبراته وقدراته التهديفية في المواجهة المرتقبة.

ترتيب طرابزون وبشكتاش في الدوري التركي

يحتل طرابزون سبور المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة، بينما يأتي بشكتاش في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ما يمنح اللقاء أهمية كبيرة في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

غيابات طرابزون

ويغيب عن طرابزون سبور عدد من اللاعبين بسبب الإصابات، أبرزهم روسلان مالينوفسكي وباتاجوف وأوكاي يوكوشلو وبول أونواتشو ومصطفى إشيهيلاتش، كما يغيب ميليح كاباساكال بسبب الإيقاف.

محمد صلاح صلاح طرابزون سبور الدوري التركي بشكتاش

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