الشطرنج وصل إلى حد الجنون.. محمد صلاح يكشف جانبا خفيا من حياته

كشف محمد صلاح، نجم طرابزون سبور التركي، عن جانب مختلف من حياته بعيدا عن ملاعب كرة القدم، بعدما تحدث عن تعلقه بلعبة الشطرنج، التي أصبحت من أبرز هواياته خلال أوقات الفراغ.

محمد صلاح يكشف جانبا خفيا من حياته

ونقل موقع "61saat" التركي تصريحات للنجم المصري، تحدث خلالها عن شغفه الكبير بالشطرنج، مؤكدا أنه يحرص على ممارستها بصورة شبه يومية.

وقال صلاح: "إدماني للشطرنج وصل إلى حد الجنون، ألعبها كل يوم تقريبا، وأحب ممارسة هذه اللعبة كثيرا".

وبحسب التقرير التركي، يخوض صلاح مباريات الشطرنج عبر منصة متخصصة، ويصل تصنيفه إلى 1400 نقطة، في مؤشر على اهتمامه باللعبة التي تعتمد على التركيز والتفكير الاستراتيجي.

وعلى صعيد كرة القدم، يواصل النجم المصري تقديم مستويات قوية مع طرابزون سبور خلال الموسم الحالي، بعدما ساهم في 12 هدفا خلال 10 مباريات، بواقع 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

ويترقب طرابزون سبور مواجهة قوية أمام بشكتاش، وسط آمال في مواصلة نتائجه الإيجابية، مع الاعتماد على القدرات الهجومية لصلاح، الذي يقدم انطلاقة مميزة منذ بداية الموسم.