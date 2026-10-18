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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جلال يكشف كواليس أزمة ناصر منسي وسبب استبعاده من التدريبات الجماعية

ناصر منسي
ناصر منسي
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل ما تردد بشأن وجود خلاف بين عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، وأيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق، بسبب تذاكر مباراة القمة 133، إلى جانب ملابسات التحقيق مع ناصر منسي والعقوبات الموقعة عليه عقب مباراة الجيش الرواندي.

وأوضح جلال، وفقًا لما نقله عن مصادر عدة داخل نادي الزمالك، أن ما تردد بشأن حدوث مشادة كلامية بين عبد الناصر محمد وأيمن طاهر بسبب تذاكر مباراة القمة لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن حصة التذاكر المخصصة لكل فرد من اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية لم تشهد أي تغيير.

وأشار إلى أن التذاكر جرى توزيعها عقب عشاء ليلة القمة، وفقًا للكشف المعتاد المتبع قبل المباريات، موضحًا أن عبد الناصر محمد لم يحضر العشاء بسبب توجهه إلى مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء في نصر إبراهيم، ممثلًا عن اللاعبين والجهاز الفني، لصعوبة خروجهم من المعسكر في ليلة المباراة.

وأضاف أن مدير الكرة التقى أيمن طاهر عقب عودته إلى المعسكر، وتبادلا الحديث بصورة طبيعية، دون التطرق إلى ملف التذاكر، مشددًا على أن العلاقة بين الطرفين قائمة على الاحترام والتقدير.

أحمد جلال يوضح حقيقة عقوبة ناصر منسي

وفيما يتعلق بأزمة ناصر منسي، أكد أحمد جلال أن تفاصيل العقوبة المالية المغلظة التي وُقعت على اللاعب لم يُعلن عنها رسميًا، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة بشأن قيمة الغرامة لا تستند إلى معلومات مؤكدة.

وأوضح أن العقوبة جاءت ضمن محاولات احتواء الأزمة، بالتزامن مع تحركات أخرى، من بينها اعتذار اللاعب بالصوت والصورة عبر قناة الزمالك، إلى جانب نشر اعتذار مماثل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت الناقد الرياضي إلى أن الواقعة التي أعقبت تسجيل ناصر منسي هدفه في شباك الجيش الرواندي شهدت، بحسب روايته، ثلاث تصرفات أثارت استياء داخل الفريق، تمثلت في إلقاء قميص النادي في اتجاه دكة البدلاء، ثم البصق في الاتجاه نفسه، والتفوه بألفاظ غير لائقة، وهو ما أثار استهجان عدد من زملائه في الملعب.

وأضاف أن قرار إبعاد اللاعب عن التدريبات الجماعية والاكتفاء بالتدريبات الفردية يأتي في إطار التعامل مع تداعيات الواقعة، ومنح الوقت الكافي لتهدئة الأجواء وإعادة الأمور إلى طبيعتها بين اللاعب والجهاز الفني وزملائه بالفريق.

تطبيق اللائحة على جميع لاعبي الزمالك

وشدد أحمد جلال على أن العقوبات الإدارية داخل الزمالك تُطبق، وفقًا لما ذكره، على جميع اللاعبين دون تمييز أو محاباة، مستشهدًا بوقائع سابقة تعرض خلالها عبد الله السعيد وأحمد فتوح لعقوبات بسبب الانفعال، إلى جانب العقوبات التي تعرض لها الونش بسبب البطاقة الحمراء وفقًا للائحة.

واختتم الناقد الرياضي توضيحاته بالتأكيد على أن استمرار ناصر منسي في التدريبات الفردية يهدف إلى احتواء الموقف، خاصة أن التجاوزات حدثت علنًا، وهو ما يتطلب بعض الوقت حتى تعود العلاقة إلى طبيعتها بين اللاعب والجهاز الفني وبقية زملائه في الفريق.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل الجدل المثار حول أزمة ناصر منسي داخل الزمالك، وما صاحبها من أنباء بشأن الخلافات داخل الجهاز الفني والإداري للفريق.

الناقد الرياضي أحمد جلال عبد الناصر محمد الزمالك أيمن طاهر مباراة القمة 133 ناصر منسي مباراة الجيش الرواندي نادي الزمالك

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