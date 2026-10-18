إبراهيم فايق: بعد انتقادات واقعة ناصر منسي.. عرضت لقطة لاعب الأهلي واتوقف 6 شهور

رد الإعلامي إبراهيم فايق على الانتقادات التي تعرض لها بعد عرض لقطة ناصر منسي، لاعب الزمالك، خلال إحدى المباريات، موضحًا أسباب عرض الواقعة، ومؤكدًا أنه لا يفرق بين لاعب وآخر بناءً على النادي الذي ينتمي إليه.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه تلقى تساؤلات من بعض الأشخاص بشأن سبب عرض لقطة ناصر منسي، مضيفًا أنه لا يجد مشكلة في توضيح موقفه، مشيرًا إلى أنه سبق أن عرض واقعة تخص عمرو زهران، لاعب الأهلي في كرة السلة، واستضاف نائب رئيس اتحاد السلة للحديث عن الواقعة، التي انتهت بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر.

وأوضح فايق أنه يتناول الوقائع التي تحدث بالفعل، مؤكدًا أن لقطة ناصر منسي لم تكن مصورة بكاميرا خاصة ببرنامجه، وإنما كانت ضمن لقطات النقل التلفزيوني التي وصلت إليه في ملخص المباراة، وهو ما دفعه إلى عرضها.

وأضاف الإعلامي أنه لا يتردد في عرض أي واقعة مماثلة إذا كان يمتلك حقوق البث، حتى لو كان اللاعب المعني ينتمي إلى الأهلي، مشددًا على أن انتماء اللاعب لأي نادٍ لا يؤثر على قراره.

وتابع فايق أن هناك حالة من الجدل حول عرض الواقعة بدلًا من مناقشة الفعل نفسه، قائلًا إن النقاش أصبح يدور حول الشخص الذي نقل الواقعة، وليس حول ما حدث بالفعل.

وأشار إلى أن ناصر منسي اعتذر عن الواقعة، وأن نادي الزمالك فرض عليه غرامة مالية، لافتًا إلى إعلان إحالة اللاعب للتحقيق، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الوقائع بعيدًا عن الانتماءات للأندية.