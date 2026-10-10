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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة عن سياسة الأهلي الإعلامية قبل مباراة الزمالك

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق


كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن فرض النادي الأهلي حظرًا إعلاميًا على جميع العاملين به قبل مواجهة الزمالك المرتقبة، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن قرار الحظر الإعلامي لا يقتصر على لاعبي الفريق الأول، بل يمتد إلى جميع العاملين بالنادي، بما في ذلك قطاع الناشئين.

وأوضح فايق ، أن أيمن أشرف، الذي يعمل ضمن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، اعتذر عن الظهور في برنامجه، بسبب قرار النادي بمنع العاملين به من الظهور إعلاميًا قبل مباراة القمة.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ظل أهمية المباراة للفريقين ورغبتهما في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء غد الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث المواجهة.

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