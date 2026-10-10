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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام ووجوه جديدة ومفارقات تاريخية.. تفاصيل مثيرة قبل قمة الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي عبداللطيف فوزي عن عدد من المفارقات التاريخية والإحصائيات المتعلقة بمواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة، والمقرر إقامتها مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبداللطيف فوزي، خلال ظهوره في برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن مباراة الأهلي والزمالك المقبلة ستكون أول مواجهة قمة بين الفريقين في الدوري المصري خلال شهر أكتوبر في الألفية الجديدة، رغم سبق التقائهما في الشهر نفسه ضمن بطولات أخرى.

وأوضح أن الفريقين التقيا 4 مرات في الدوري المصري خلال شهر أكتوبر في القرن الماضي، وشهدت هذه المواجهات 3 تعادلات، مقابل فوز وحيد للأهلي.

أرقام مدربي الأهلي في أول قمة أمام الزمالك

وتطرق الناقد الرياضي إلى القمة المرتقبة باعتبارها المواجهة الأولى للحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، أمام الزمالك، مستعرضًا نتائج آخر 4 مدربين للفريق الأحمر في أول مباراة قمة خاضها كل منهم أمام الغريم التقليدي في مختلف البطولات.

وجاءت النتائج كالتالي:

- ريكاردو سواريش: خسر أمام الزمالك بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر.
- مارسيل كولر: فاز على الزمالك بنتيجة 2-0 في كأس السوبر المصري.
- عماد النحاس: فاز على الزمالك بنتيجة 2-1 في الدوري المصري.
- ييس توروب: فاز على الزمالك بنتيجة 2-0 في كأس السوبر المصري.

وجوه جديدة تنتظر الظهور الأول في القمة

وأشار عبداللطيف فوزي إلى وجود عدد من اللاعبين الذين قد يسجلون ظهورهم الأول في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، في ظل ترقب إمكانية مشاركة بعض الوجوه الجديدة مع الفريقين.

وضمت قائمة الأهلي كلًا من: سفيان بنجديدة، ومنصف بقرار، وعمر الساعي، وتوفيق محمد، وعلي محمود، وأقطاي عبدالله، ومحمود صلاح.

بينما ضمت قائمة الزمالك: أحمد خضري، والسيد أسامة، ويوسف الفرنسي، ومحمد حمد، ومحمد فرج، وأحمد الجفالي، ومحمود جهاد.

وتتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري واسع، وسط ترقب لما قد تحمله من أحداث وظهور محتمل لعدد من اللاعبين الجدد.

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