قبل مباراة القمة.. فارق ضخم في القيمة السوقية بين الأهلي والزمالك

كشف الناقد الرياضي عصام شلتوت عن الفارق في القيمة السوقية بين فريقي الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى تفوق الفريق الأحمر بفارق 23 مليون يورو، وفقًا للأرقام التي استعرضها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر عصام شلتوت مقارنة بين القيمة السوقية للفريقين، في ظل الاهتمام الجماهيري بالمواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، وطرح تساؤلًا بشأن مدى انعكاس هذا الفارق المالي على قوة الفريقين داخل الملعب.

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

وأوضح الناقد الرياضي أن القيمة السوقية لفريق الأهلي تبلغ 36 مليون يورو، مقابل 13 مليون يورو لفريق الزمالك، ليصل الفارق بين الفريقين إلى 23 مليون يورو لصالح القلعة الحمراء.

وأشار شلتوت إلى أن القيمة السوقية لإمام عاشور، لاعب الأهلي، تبلغ 5 ملايين يورو، بينما تصل القيمة السوقية للثنائي عدي الدباغ ومحمد شحاتة، لاعبي الزمالك، إلى مليون و800 ألف يورو معًا.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على التفاوت في القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين، في الوقت الذي تظل فيه المنافسة داخل الملعب مرتبطة بعوامل متعددة، من بينها مستوى اللاعبين، والجاهزية الفنية، والقدرة على استغلال الفرص خلال المباريات.

هل تحسم القيمة السوقية المنافسة بين الأهلي والزمالك؟

وطرح عصام شلتوت تساؤلًا حول ما إذا كان الفارق في القيمة السوقية يعكس بالفعل قوة الفريقين، أم أن الأرقام المالية لا تمثل مقياسًا حقيقيًا للأداء والنتائج داخل الملعب.

وتحظى المقارنة باهتمام خاص قبل مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة، التي يسعى خلالها كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل تقارب موقفهما بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

ويسعى قطبا الكرة المصرية إلى حسم المواجهة لصالحهما، في مباراة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، وسط ترقب لما سيقدمه الفريقان داخل الملعب، بعيدًا عن الفوارق في القيمة السوقية.