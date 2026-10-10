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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر الساعي كلمة السر.. مفاجأة محتملة من عموتة في قمة الأهلي والزمالك

الساعي
الساعي
يارا أمين

كشف الإعلامي كريم رمزي عن مفاجأة محتملة في تشكيل الأهلي خلال مواجهة الزمالك المرتقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، لديه قناعة كبيرة بإمكانيات عمر الساعي، لاعب الفريق، في مركز خط الوسط، مشيرًا إلى إمكانية حدوث مفاجأة بشأن مشاركة اللاعب خلال مباراة القمة أمام الزمالك.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء الأحد، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ظل أهمية المباراة للفريقين ورغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

ويسعى قطبا الكرة المصرية إلى تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة، خاصة مع تقارب موقفهما في جدول المسابقة، ما يزيد من أهمية اللقاء في سباق المنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والزمالك، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم الكرة وخبرائها، لتحليل أداء الفريقين واستعراض أبرز أحداث المواجهة.

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