المنتصر جبر يفوز برئاسة نادي بني سويف الرياضي | نتيجة الانتخابات

فاز الدكتور المنتصر علي جبر برئاسة نادي بني سويف الرياضي، في انتخابات مجلس إدارة النادي، التي أسفرت عن اختيار مجلس جديد لقيادة النادي خلال المرحلة المقبلة

وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز المنتصر جبر بمنصب رئيس مجلس الإدارة، فيما حسم علي جابر منصب نائب الرئيس، بينما فاز شريف شوقي بمنصب أمين الصندوق.

وفي عضوية مجلس الإدارة، وقع الاختيار على كل من أحمد الزعيري، وأحمد حمدي، ولطفي أبو زيد، وحمادة سيد، وأمجد سمير، ليتولوا مسؤولية إدارة شؤون النادي والعمل على تطوير مختلف أنشطته الرياضية والخدمية.

كما شهدت الانتخابات اختيار محمد طارق برعي وعمار علي حسن لعضوية مجلس الإدارة تحت السن، ضمن التشكيل الجديد الذي يجمع بين الأعضاء فوق السن وتحت السن.

ومن المنتظر أن يتولى مجلس الإدارة الجديد مسؤولية وضع خطط العمل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم الفرق الرياضية وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، إلى جانب تعزيز مكانة نادي بني سويف الرياضي على الساحة الرياضية.

وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي الجديد ليبدأ مرحلة جديدة من العمل الإداري والرياضي، وسط تطلعات جماهير النادي وأعضائه لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.