افتتح الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مركز العيادات التخصصية بقرية كفر شحاتة، التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية، وذلك بحضور الأستاذ طارق الشوربجي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، والنائب الدكتور محمود مشعل، والنائب السيد الغيطاني، عضوي مجلس النواب، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ أقسام المركز، واطلع على مستوى التجهيزات والخدمات الطبية المقدمة من خلاله، حيث يضم عددًا من التخصصات الطبية، تشمل العظام، والأشعة، والأسنان، والمخ والأعصاب، والأطفال، والباطنة، والمسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، فضلًا عن دار للحضانة لخدمة أهالي القرية.

وهنأ محافظ دمياط أهالي قرية كفر شحاتة بافتتاح المركز، مؤكدًا أهمية هذه المشروعات المجتمعية في دعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية بمختلف التخصصات بالقرب من المواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.