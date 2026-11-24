شن محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك السابق، هجومًا على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر ظهر بصورة غير معتادة خلال المواجهة.

وأكد شيكابالا، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المستوى الذي ظهر به لاعبو الأهلي في المباراة كان مفاجئًا بالنسبة له، موضحًا أنه لم يسبق له مشاهدة الفريق بهذه الحالة، خاصة فيما يتعلق بالأداء داخل أرض الملعب والرغبة في الحصول على الكرة.

وقال نجم الزمالك السابق إن الأهلي اعتاد الظهور بشخصية قوية في المباريات، وفرض سيطرته على المنافسين، لكن المشهد الذي شاهده أمام بيراميدز كان مختلفًا تمامًا، في ظل غياب الروح والشراسة التي اشتهر بها الفريق الأحمر على مدار السنوات الماضية.

وأضاف شيكابالا أن أكثر ما لفت انتباهه خلال اللقاء هو عدم قدرة لاعبي الأهلي على فرض شخصيتهم، مؤكدًا أنه لأول مرة يشاهد لاعبي الفريق الأحمر بهذا الشكل، مستخدمًا تعبيرًا مثيرًا للجدل بقوله: «لاعيبة الأهلي بتشحت كرة».

شيكابالا يجدد انتقاداته للحسين عموتة

ولم تتوقف تصريحات شيكابالا عند انتقاد أداء اللاعبين فقط، بل جدد هجومه على المغربي الحسين عموتة، المدير الفني السابق للأهلي، مؤكدًا أنه سبق أن أعلن عدم اقتناعه بقدرات المدرب على قيادة الفريق الأحمر.

وأشار شيكابالا إلى أنه كان يرى منذ البداية أن عموتة لا يمتلك المقومات المناسبة لتدريب الأهلي، وهو ما جعله يتمسك بوجهة نظره عقب تراجع نتائج الفريق وأدائه في الفترة الأخيرة.

وتأتي تصريحات شيكابالا في ظل حالة الغضب التي تسيطر على جماهير الأهلي، بعد الخسارة أمام بيراميدز، والتي أعادت فتح ملف الجهاز الفني ومستوى اللاعبين، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحركات الإدارية داخل النادي خلال المرحلة المقبلة