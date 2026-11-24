أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، مجموعة من القرارات التأديبية بشأن الأحداث التي شهدتها مواجهة المصرية للاتصالات والزمالك، التي أقيمت يوم الأربعاء 18 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دوري السوبر الممتاز للرجال والمرتبط.

وجاءت قرارات الاتحاد عقب مراجعة أحداث المباراة، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، في إطار حرص لجنة المسابقات على تطبيق اللوائح والحفاظ على الانضباط داخل الملاعب.

وقرر الاتحاد، بناءً على توصيات لجنة المسابقات، إيقاف مازن محمد سعيد، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، لمدة مباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بسبب قيامه بالتلويح بإشارة خارجة خلال أحداث اللقاء.

وجاء القرار بعد خضوع اللاعب للتحقيق أمام الجهات المختصة بالاتحاد، يوم الأحد 22 نوفمبر الجاري، حيث جرى الاستماع إلى أقواله بشأن الواقعة، قبل إصدار العقوبة الرسمية.

ولم تكتفِ لجنة المسابقات بتوقيع عقوبة الإيقاف والغرامة المالية، بل وجهت إنذارًا للاعب بضرورة الالتزام بالسلوك الرياضي، مع التأكيد على تغليظ العقوبة وإمكانية إيقافه لفترة أطول حال تكرار مثل هذه التصرفات خلال المباريات المقبلة.

الأهلي والزمالك يلتقيان في كأس السوبر المصري لكرة السلة 7 ديسمبر

وفي سياق آخر، كشف مصدر عن استقرار الاتحاد المصري لكرة السلة على إقامة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 7 ديسمبر المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور جماهيري.

وأوضح المصدر أن الاتحاد حسم إقامة المواجهة داخل مصر، بعدما لم تنجح المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية بشأن استضافة لبنان للمباراة، رغم طرح الفكرة في وقت سابق.

وتترقب جماهير الأهلي والزمالك المواجهة المرتقبة، التي تأتي في إطار المنافسة بين القطبين على حصد لقب جديد، وسط اهتمام كبير بترتيبات التنظيم والحضور الجماهيري.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة أجواء تنافسية قوية، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس السوبر المصري لكرة السلة.