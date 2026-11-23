قرر مراقب مباراة الزمالك والجونة إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا إقامته عقب مواجهة الفريقين، التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار الإلغاء بسبب عدم حضور صحفيين للمؤتمر، حيث تم إخطار المديرين الفنيين للفريقين بعدم انعقاده، عقب نهاية المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة.

الزمالك يفوز على الجونة بثنائية الدباغ

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي شهدت تألق المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، بعدما سجل هدفي الفريق الأبيض خلال الدقيقتين 10 و17.

وفي المقابل، سجل محمد رضا هدف الجونة الوحيد في الدقيقة 89، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة اللقاء.

وبهذا الانتصار، رفع الزمالك رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 3 نقاط في المركز الأخير.