حذرت أجهزة الاستخبارات الغربية من احتمال إطلاق روسيا قمرا صناعيا مزودا بسلاح نووي إلى المدار خلال 60 يوما، وهو سلاح يُقال إنه قادر على شلّ آلاف الأقمار الصناعية المستخدمة في أنظمة تحديد المواقع GPS والاتصالات التابعة للولايات المتحدة وحلفائها، حسب تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز.

قمر صناعي مزود بسلاح نووي



وأُطلع حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوائل نوفمبر على جهاز يُطلق عليه اسم سبوتنيك-إس (Sputnik-S)، تعتقد أجهزة الاستخبارات أنه مخزن في منطقة موسكو منذ عدة سنوات.

وذكرت تقارير أن القيادة العسكرية الألمانية للفضاء قيّمت إمكانية إطلاقه في ديسمبر.

ووصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس هذه التقارير بأنها صادمة، فيما شدد الأمين العام لحلف الناتو مارك روته على أن الحلف مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو.



وردّ الكرملين على هذه التقارير، مستبعدا صحتها ووصفها بأنها لا تستحق الاهتمام، فيما اعتبرت السفارة الروسية في برلين أن ما يُنشر يأتي في إطار حملة دعائية.