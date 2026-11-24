قال باحثون ضمن فريق بحثي متخصص في البحث عن سفينة سيدنا نوح عليه السلام، يوم الاثنين، إن تحليلا مخبريا جديدا أكد أن قطع خشب متفحمة عُثر عليها في تشكيل صخري يشبه شكل السفينة في تركيا، تعود إلى الحقبة الزمنية المرتبطة تقليديا بالطوفان المذكور في الكتاب المقدس.

هل عثر على سفينة سيدنا نوح؟



وعُثر على العينات في تشكيل دوروبينار، بالقرب من جبل أرارات، حيث يعتقد فريق البحث أن الموقع قد يخفي بقايا السفينة الأسطورية.



وحددت الاختبارات المعملية عمر قطعتين من الخشب جرى استخراجهما من عمق يزيد على 30 قدما تحت سطح الأرض، بنحو 4300 عام، إذ تتداخل نتائج التأريخ مع التواريخ المقترحة للطوفان في التسلسل الزمني التقليدي للكتاب المقدس.



ووصف البروفيسور جنكر أتيلا، الذي اكتشف القطعتين، النتائج بأنها تطور استثنائي ومثير للغاية لفريق البحث.



وقال أندرو جونز، الذي يقود المشروع، لصحيفة ديلي ميل، إن عينات إضافية ستخضع للاختبار في مختبرات بتركيا وسويسرا، ومن المتوقع ظهور نتائج الاختبارات التركية الشهر المقبل.



وأضاف أن مختبرا تركيا يختبر أيضا أنواع الأشجار، ويحدد ما إذا كان الخشب مغطى بالقطران أو البيتومين.



ومن المتوقع ظهور نتائج أخرى في الفترة نفسها، من بينها التقرير النهائي لعمليات المسح بالرادار التي أجراها عالم الدفاع الأمريكي المخضرم الدكتور خسرو بختار، إلى جانب النتائج الأولية لفحص نحو 400 عينة من التربة والصخور جُمعت من التشكيل الصخري والمنطقة المحيطة به.



ورغم عدم وجود إجماع علمي على وقوع طوفان عالمي قبل 4300 عام، فإن بعض التسلسلات الزمنية المستندة إلى الروايات الكتابية تشير إلى وقوعه في تلك الفترة، اعتمادا على الأنساب الواردة في سفر التكوين.



وبحسب هذا المنهج، يقدر علماء الكتاب المقدس وقوع الطوفان بعد نحو 1656 عاما من خلق العالم، أي قبل نحو 4370 عاما.



وأظهرت الاختبارات المعملية لعينتين من الفحم المستخرج من الموقع المشتبه في أنه مكان سفينة نوح، نطاقين زمنيين متداخلين.



وقدم الفريق النتائج يوم الاثنين، موضحا أن العينة الأولى يرجح أن يعود تاريخها إلى الفترة بين عامي 2410 و2269 قبل الميلاد، مع احتمال بنسبة 60.6% بأن تكون ضمن هذا النطاق الزمني.



أما العينة الثانية، فقد أظهرت احتمالا أكبر، إذ بلغت نسبة ترجيح عودتها إلى الفترة بين عامي 2349 و2193 قبل الميلاد نحو 82%.

ويدعي الفريق أنه أكد بنسبة 100% أن التشكيل الصخري عبارة عن جسم من صنع الإنسان، وليس مجرد تكوين جيولوجي طبيعي.

وقال جونز، الذي يحقق في المنطقة منذ نحو 30 عاما، لصحيفة ديلي ميل سابقا، إن عمليات المسح بالرادار والحفر داخل التشكيل لم تكشف عن وجود الحجر الجيري أو الصخور الصلبة.

وأضاف أن ذلك يدحض نظرية مفادها أن الموقع عبارة عن كتلة صلبة من الحجر الجيري تشكلت على هيئة سفينة بفعل الأنهار الجليدية والتعرية بعد انحدارها من الجبل، كما يدحض النظرية التي تقول إن الموقع عبارة عن صخور صلبة تدفقت حولها الطين لتشكيل هذا الشكل.