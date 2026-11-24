علق الشاعر هشام الجخ على خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأشاد هشام الجخ بأداء فريق بيراميدز، مؤكدا أحقيته في الفوز، رغم حزنه على خسارة الأهلي.

وكتب الجخ، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «بيراميدز لعب أحسن بصراحة، رغم الحزن الشديد، لكن مبروك لبيراميدز، كنتم الأفضل واستحققتم الفوز».

وكان بيراميدز قد حقق فوزا مهما على الأهلي بهدفين دون رد، بعدما افتتح كريم حافظ التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يعزز مصطفى فتحي تقدم الفريق السماوي بالهدف الثاني في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققا العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته التسع، ليواصل انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وفي المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم.