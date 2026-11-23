كشف المخرج نضال هاني، مخرج الكليبات والمعادل البصري لألبوم الفنانة سميرة سعيد «ماذا ولو»، سر الجرأة والاختلاف في العمل، مؤكدًا أنّ الديفا كانت مصدر الإلهام الأساسي للأفكار التي ظهرت في الألبوم، وأنّ شخصيتها الفنية تدفع كل فنان أو صانع يعمل معها إلى تقديم أفضل ما لديه حتى يرضيها ويلبي رؤيتها الفنية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ العمل مع سميرة سعيد يفرض على صناع الموسيقى تقديم شيء يبهرها هي أولًا، وهو أمر صعب للغاية، لأنها فنانة استثنائية، وكانت على مدار تاريخها الفني دائمًا سابقة عصرها في كل ما تقدمه.

وأوضح هاني أنّ سميرة سعيد، على مدار أكثر من 55 عامًا، لم تتربع على عرش النجومية فقط، وإنما تميزت أيضًا بأفكارها وجرأتها وطريقة طرح الموضوعات، فضلًا عن اختياراتها لشكلها وصورتها والرسالة التي تريد إيصالها من خلال فن البوب، معتبرًا أنها رائدة في هذا المجال.

وأشار إلى أنّ سميرة سعيد تحرص دائمًا على البحث عن أفكار مختلفة تناسب كل مرحلة من مراحل مسيرتها الفنية، وتدفع العاملين معها إلى التفكير في تقديم شيء جديد يواكب تطورها المستمر، سواء على مستوى الموسيقى أو الصورة أو الموضوعات التي تطرحها.

وتطرق المخرج نضال هاني إلى طبيعة علاقته الفنية بسميرة سعيد، موضحًا أنّها تجمع بين السهولة والصعوبة في التعامل، لأنها تمتلك تاريخًا فنيًا كبيرًا وإرثًا يجب الحفاظ عليه، وأي خطأ في هذه المرحلة قد يكون ضارًا للغاية بمسيرتها.

وأضاف أنّه يعمل مع سميرة سعيد منذ أكثر من 15 عامًا، سواء على مستوى إدارة الأعمال أو الرؤية الفنية، وهو ما أسس بينهما حالة كبيرة من الثقة المتبادلة، وساعد على تنفيذ الأفكار المختلفة والجريئة.

كما أشار هاني إلى أغنية «ناري نار» المغربية، مؤكدًا أنها تعيد سميرة سعيد إلى تقديم هذا اللون الغنائي بعد فترة، في إشارة إلى ابتعادها عنه لبعض الوقت.