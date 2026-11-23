لم يكتفِ قانون حماية ورعاية حقوق المسنين بتقرير مبادئ عامة لرعاية كبار السن، وإنما وضع إطارًا متكاملًا من الحقوق والالتزامات التي تستهدف ضمان حياة كريمة وآمنة لهم، وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع، مع حمايتهم من التمييز بسبب السن أو الديانة، وضمان احترام إرادتهم وحرياتهم الشخصية.

وحددت المادة 3 من القانون مسؤوليات وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما تشمل الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في نطاق اختصاصه، بشأن حماية حقوق المسنين المنصوص عليها في القانون والتشريعات الأخرى والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، مع إلزامها باتخاذ التدابير اللازمة وإزالة العقبات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

الاستقلالية ورفض التمييز.. حقوق لا يجوز المساس بها

وجاء في مقدمة الحقوق التي كفلها القانون احترام حرية المسن في ممارسة خياراته الشخصية بإرادته المستقلة، وعدم التمييز بسبب السن أو الديانة، وتحقيق المساواة الفعلية في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بمختلف المجالات.

كما ألزم القانون بتوفير بيئة آمنة تضمن المعيشة الكريمة لكبار السن، واحترام حقهم في التعبير بحرية عن آرائهم، والاستماع إليها وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، بما يضمن مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع.

رعاية اجتماعية وحماية من الأزمات والكوارث

وامتدت مظلة الحماية القانونية إلى توفير الخدمات الاجتماعية والأنشطة الثقافية والترفيهية التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمسن وميوله الشخصية، إلى جانب تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والأهلية المرخص لها بتقديم خدمات الإقامة والرعاية المتكاملة.

كما ألزم القانون الجهات المعنية برفع الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وإبراز قدراتهم وإسهاماتهم، وتيسير وصولهم إلى وسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يساعدهم على الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم.

وشملت الالتزامات توفير الحماية والأمن للمسن في مختلف الظروف، بما فيها الأوبئة والكوارث والطوارئ، مع تأهيل وتدريب وتوعية أفراد الأسرة والمكلفين برعايته، وتوفير الظروف المناسبة لبقائه داخل أسرته باعتبارها البيئة الطبيعية لحياته.

نافذة خاصة في المصالح الحكومية وتنقل آمن دون معوقات

وفيما يتعلق بالتعاملات اليومية، ألزم القانون الجهات المختصة بتيسير إنجاز معاملات كبار السن لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما فيها الجهات والهيئات القضائية، مع تخصيص نافذة لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع الآخرين.

كما أكد ضرورة تيسير انتقال المسنين ووسائل نقلهم بما يضمن سلامتهم ويحميهم من مخاطر الطرق والحوادث، وإدراج احتياجاتهم وحقوقهم ضمن برامج مكافحة الفقر وخطط التنمية المستدامة.

ولم يغفل القانون توفير أماكن إيواء آمنة للمسنين خلال الأزمات والكوارث، وتجهيزها بالاحتياجات الضرورية، إلى جانب تعويضهم عن الإصابات التي قد يتعرضون لها، وتوعيتهم بإجراءات الحماية والسلامة في الظروف الطارئة.

التعليم والرياضة والثقافة.. المشاركة مستمرة دون ارتباط بالعمر

ومنح القانون كبار السن الحق في المشاركة ببرامج التعليم المستمر وتعليم الكبار، مع تضمين المناهج الدراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات العلوم المتعلقة بالمسنين، فضلًا عن إتاحة برامج التدريب والتأهيل بما يتناسب مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية واحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما ألزم بتيسير مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتهيئة الأماكن والأدوات والملاعب اللازمة لذلك، وتوفير العناصر البشرية المدربة لمساعدتهم على المشاركة في الفعاليات والمحافل الرياضية الوطنية والدولية.

وامتدت الحقوق إلى تهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة لكبار السن، وتسهيل وصولهم إلى المقاصد السياحية المختلفة.

حق الترشح والتصويت.. كبار السن شركاء في الحياة السياسية

وفي تأكيد على عدم عزل كبار السن عن المشاركة في الشأن العام، كفل القانون حقهم في المشاركة في عمليات الترشح والتصويت بالانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بمختلف أنواعها.

كما ألزم بتوفير الأدوات والتسهيلات التي تضمن ممارسة هذه الحقوق، بما في ذلك الاستعانة بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن عند الاقتضاء، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وبذلك ترسم المادة 3 من قانون حماية ورعاية حقوق المسنين منظومة واسعة لا تقتصر على تقديم الرعاية، بل تمتد إلى ضمان الاستقلالية والمساواة والحماية والمشاركة في مختلف مناحي الحياة، بما يرسخ مبدأ أن التقدم في العمر لا ينتقص من حقوق الإنسان أو حقه في حياة كريمة ومشاركة مجتمعية كاملة.