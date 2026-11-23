قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، إن واقعة إجراء عملية جراحية لمريضة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» داخل أحد المستشفيات بمحافظة سوهاج لا تزال قيد التحقيق من جانب وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمحافظة، مؤكدًا أن الحقائق المتعلقة بالواقعة لم تتضح بشكل كامل حتى الآن.

وأوضح جمال عميرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن مريضة خضعت لعملية جراحية لتثبيت مفصل أو تثبيت كسر، مع الإشارة إلى إصابتها بفيروس الإيدز، لافتًا إلى أن البيانات الواردة في التقرير الطبي بشأن الواقعة متضاربة، وهو ما يستدعي انتظار نتائج التحقيقات قبل إصدار أي تعليق رسمي.

وأضاف جمال عميرة، أن نقابة أطباء سوهاج ستجري تحقيقًا مع أحد الأطباء بشأن المعلومات المتداولة حول الواقعة، مشددًا على أن النقابة لن تتبنى موقفًا نهائيًا قبل انتهاء الجهات المختصة من فحص ملابساتها.

وأشار جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء إلى أن مرض الإيدز موجود في مختلف دول العالم، بينما وصف معدلات انتشاره في مصر بأنها قليلة جدًا، ولكن لا تتوافر لديه نسب رسمية محددة توضح حجم الإصابة بالمرض في البلاد.

وأضاف جمال عميرة، أن المرض ارتبط بسمعة سلبية نتيجة ارتباطه بممارسات غير صحية وغير طبيعية، فضلًا عن تأثيره على الجهاز المناعي، إذ قد يؤدي إلى تدهور حاد في المناعة والوفاة في نهاية المطاف بنسبة كبيرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود مرضى يستطيعون التعايش معه لسنوات طويلة، وقد يتحول لديهم إلى مرض مزمن مع استمرار العلاج.

وأوضح أن مرضى الإيدز لديهم ملفات طبية بمستشفيات الحميات، ويحصلون على العلاج المناسب، وفي حالة احتياج أحدهم إلى تدخل جراحي؛ يُحوّل إلى المستشفى المختص لإجراء العملية.

وأكد جمال عميرة أنه لا يجوز لأي مستشفى رفض تقديم العلاج لمريض الإيدز طالما أن حالته غير نشطة، مشيرًا إلى إمكانية إجراء العمليات الجراحية للمرضى المصابين بالفيروس داخل المستشفيات، شريطة الالتزام باحتياطات وقائية دقيقة تضمن سلامة الأطقم الطبية والمرضى.