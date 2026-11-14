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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن أزمة علاج مرضى الإيدز من الإدمان

أميرة فؤاد رزق عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
أميرة فؤاد رزق عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
فريدة محمد

تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، بشأن أزمة علاج مرضى الإيدز من مرضي الإدمان. 

في إطار اختصاصاتي النيابية، وتماشياً مع أحكام المادتين (18) و (27) من الدستور المصري اللتين تكفلان الحق في الصحة والعلاج لجميع المواطنين دون تمييز، أتوجه إليكم بإحاطتكم بالأزمة الخطيرة التي تواجه فئة مرضى الإيدز من مرضي الادمان ، حيث يتعذر حاليا حصولهم على الخدمات العلاجية والدعم النفسي في المراكز الصحية الحكومية والخاصة على حد سواء.

وبالاستناد إلى بيانات وزارة الصحة والسكان، والتي تشير إلى تسجيل ما يزيد عن ٣٠ ألف حالة إصابة بمرض الإيدز، فإن أكثر من نصف هذه الحالات تعاني من إدمان المواد المخدرة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وواضحاً لضمان حصولهم على الرعاية الصحية المتكاملة التي يكفلها الدستور والقانون.

إنشاء مراكز متخصصة

 

لذلك، أطلب من وزارة الصحة والسكان - عبر هذه الإحاطة - دراسة وتنفيذ الآتي:

1. إنشاء مركز أو مراكز متخصصة لتقديم الخدمات العلاجية الشاملة (الطبية والنفسية) المرضى الإيدز من مرضي الادمان . 

 2. وضع بروتوكول علاجي موحد يضمن عدم التمييز ضد هذه الفئة في كافة المنشآت الصحية.

3 توفير برامج دمج بين علاج الإدمان وبرامج مكافحة الإيدز تحت إشراف طبي متخصص.

كما أرجو التكرم بإحالة هذا الطلب إلى لجنة الصحة والسكان لدراسته ومناقشته مع معالي وزير الصحة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه القضية الإنسانية والطبية الملحة . 

أميرة فؤاد لجنة الشئون الصحية مجلس النواب علاج مرضى الإيدز مرضى الإيدز

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