برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتقنين أوضاع " الدهابة " خطوة مهمة لحماية حقوق أبناء الجنوب

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن التحركات الجارية لتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم " الدهابة"، تمثل خطوة مهمة لتنظيم هذا النشاط الحيوي، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على ثروات الدولة المصرية وحماية حقوق أبناء مناطق الجنوب.

وقال إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على التعامل مع الملفات التي تمس حياة المواطنين ومصادر رزقهم، من خلال حلول عملية تحقق الصالح العام، وتفتح آفاقا جديدة لدمج العاملين في هذا المجال داخل منظومة رسمية تخضع للقانون وإشراف الدولة.

وأضاف النائب أحمد جبيلي، أن تقنين أوضاع الدهابة من شأنه أن يسهم في الحد من التنقيب العشوائي، وتعزيز الرقابة على عمليات استخراج الذهب، وضمان الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل مستقرة لأبناء الجنوب.

وضع آليات واضحة وميسرة لمنح التراخيص

وشدد على ضرورة وضع آليات واضحة وميسرة لمنح التراخيص، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في هذا النشاط، مؤكدا أن أبناء الجنوب شركاء أساسيون في مسيرة التنمية، وأن الحفاظ على حقوقهم يجب أن يسير بالتوازي مع حماية مقدرات الدولة.

وأوضح النائب أحمد جبيلي، أهمية سرعة ترجمة هذه التوجهات إلى خطوات تنفيذية ملموسة تحقق التنمية والاستقرار وتخدم المواطنين والاقتصاد المصري .