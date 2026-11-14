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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رباب صلاح تحتفي بشقيقها بعد انفراده بلقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

احتفت رباب صلاح، شقيقة النجم المصري محمد صلاح، بالإنجاز التاريخي الذي حققه قائد منتخب مصر، بعدما انفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة، متجاوزًا الرقم المسجل باسم حسام حسن.

ونشرت رباب صلاح صورًا تجمعها بشقيقها محمد صلاح عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «مع الهداف التاريخي للكرة المصرية.. The Egyptian King 🇪🇬👑 Mohamed Salah»، احتفالًا بالإنجاز الجديد الذي حققه نجم ليفربول بقميص المنتخب الوطني.

ونجح محمد صلاح في كتابة اسمه منفردًا على قمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، بعدما سجل هدفين في شباك مالاوي، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وسجل قائد الفراعنة الهدف الرابع للمنتخب في الدقيقة 84، ليرفع رصيده إلى 69 هدفًا دوليًا، معادلًا رقم حسام حسن، قبل أن يعود ويسجل الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليصل إلى 70 هدفًا دوليًا وينفرد بالرقم القياسي.

وبهذا الإنجاز، فض محمد صلاح الشراكة مع حسام حسن، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر، ويضيف رقمًا قياسيًا جديدًا إلى مسيرته الدولية.

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