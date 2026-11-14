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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 31 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية على الأسواق بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أسفرت حملات مديرية التموين بالبحر الأحمر على الأسواق والمحال التجارية عن تحرير 31 محضرًا لمخالفات متنوعة، في إطار التحركات الرقابية لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالضوابط القانونية والصحية.

عدم إعلان الأسعار وغياب الشهادات الصحية

وكشفت نتائج الحملات عن تحرير 17 محضرًا بسبب عدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات بصورة واضحة للمستهلكين، بالإضافة إلى 14 محضرًا لعدم حمل العاملين بالمنشآت الغذائية والتجارية شهادات صحية، بما يخالف الاشتراطات المنظمة للعمل.

وجاءت هذه المخالفات عقب مرور ميداني على عدد من الأسواق والمحال التجارية، لمراجعة مدى الالتزام بالقواعد المقررة وحماية حقوق المواطنين.

حملات يومية لضبط الأسواق

وأكد شاذلي عايش، مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر، استمرار الحملات الرقابية اليومية بمختلف مدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفات التي تمس صحة المواطنين أو تتعلق باستغلال المستهلكين.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر

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