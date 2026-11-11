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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يوقع بروتوكولا لإنشاء محطة تحلية مياه شمال الأحياء بالغردقة بطاقة 30 ألف متر مكعب

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
أ ش أ

 وقع محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي، اليوم، بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية؛ لإنشاء وتشغيل محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة شمال الأحياء بمدينة الغردقة، بطاقة إنتاجية تتراوح من 20 ألفًا إلى 30 ألف متر مكعب يوميًا.

وأكد المحافظ - بحسب بيان أصدرته المحافظة اليوم /الأربعاء/ - أن التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر يأتي في إطار خطة المحافظة لتعزيز منظومة مياه الشرب؛ بما يواكب الزيادة السكانية والتوسع العمراني والاستثماري والسياحي الذي تشهده مدن المحافظة، مشيرًا إلى أن مشروعات التحلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستدامة المائية وتأمين احتياجات المواطنين والمنشآت المختلفة.

وأضاف المحافظ أن إنشاء محطة التحلية الجديدة بمنطقة شمال الأحياء يمثل إضافة مهمة لمنظومة مياه الشرب بمدينة الغردقة، ويسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة، وتحسين مستوى الخدمة والحد من أزمات نقص المياه وخاصة في فصل الصيف ، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم المشروعات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

ع ع ع/ز.غ - ك ف

محافظ البحر الأحمر بروتوكول شركة تكنولوجيا البيئة

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