اختطاف زوجة رئيس بلدية في كولومبيا.. والرئيس يأمر بتعبئة قوات الأمن ويطلق عملية مطاردة واسعة

شهدت كولومبيا تطوراً أمنياً خطيراً، بعد اختطاف نانسي غوميز، زوجة رئيس بلدية أوريبيا في مقاطعة لا غواخيرا، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ما دفع الرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا إلى إصدار أوامر بنشر قوات الأمن وتفعيل إجراءات استثنائية للبحث عنها وإنقاذها.

وأعلن رئيس البلدية خايمي لويس بويتراغو غارسيا اختطاف زوجته، التي تشغل أيضاً منصب مديرة الشؤون الاجتماعية بالبلدية، مؤكداً أنها أم لأطفاله، ومعرباً عن صعوبة الموقف الذي تمر به أسرته.

الرئيس الكولومبي يأمر باستنفار أمني شامل



من جانبه، قال الرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا إن عملية الاختطاف وقعت في تمام الساعة 6:10 صباحاً بالتوقيت المحلي، مؤكداً إصدار أوامر بتعبئة كامل قوات الأمن الكولومبية، واستخدام جميع إمكانيات الدولة لتحديد مكان المختطفة والعمل على تحريرها سالمة.

كما أمر بتفعيل خطة لإغلاق الطرق والمنافذ، بهدف منع الخاطفين من نقل الضحية إلى الأراضي الفنزويلية.

اشتباه في تورط جيش التحرير الوطني



وكشف الرئيس الكولومبي أن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال تورط جماعة جيش التحرير الوطني (ELN) في عملية الاختطاف، موضحاً أن السلطات تعمل على التحقق من هذه المعلومات.

وأكد أن الدولة ستواصل جهودها حتى العثور على نانسي غوميز، وإنقاذها، وملاحقة المسؤولين عن اختطافها وتقديمهم إلى العدالة.

رئيس البلدية يناشد المواطنين المساعدة



وفي المقابل، وجه رئيس بلدية أوريبيا نداءً إلى السكان، طالبهم فيه باليقظة والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد الأجهزة الأمنية في الوصول إلى زوجته.

كما دعا إلى تقديم الدعم من الجيش والشرطة ووزارتي الدفاع والنقل، مع التنسيق بين السلطات المحلية والحكومة المركزية وتعزيز الإجراءات الأمنية على الطرق والممرات الحدودية.

وأكد أن الأولوية القصوى حالياً تتمثل في الحفاظ على حياة زوجته وسلامتها والعمل على عودتها إلى أسرتها في أسرع وقت.