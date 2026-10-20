مصرع وإصابة 21 عاملا إثر انهيار منجم للذهب في كولومبيا

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لقى ما لا يقل عن 14 من عمال المناجم مصرعهم الليلة الماضية؛ إثر انهيار منجم للذهب "يعمل بدون ترخيص" في منطقة نائية من مقاطعة نارينيو الكولومبية.

وتقلت وكالة أنباء (أسوشيتد برس) عن حكومة مقاطعة نارينيو قولها - في بيان - إن هناك سبعة أشخاص آخرين أصيبوا في حادث المنجم قرب بلدة سانتا باربرا دي إسكواندي الصغيرة التابعة لمقاطعة نارينيو الساحلية المتاخمة للإكوادور، مضيفةً أن عمليات البحث انتهت ليل الاثنين.

وأكد وزير السلام والأمن في مقاطعة نارينيو، أليكس جونزاليس حصيلة الضحايا، مشيرًا إلى انتهاء جهود البحث عن ناجين آخرين.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي سكانًا محليين وجرافة وهم يقومون بإجلاء الجثث من المنجم المنهار إلى زورق خشبي على طول نهر مجاور.

ومن جهته، دعا حاكم إقليم نارينيو الكولومبي، لويس ألفونسو إسكوبار، الحكومة الوطنية ووزارة المناجم والوكالة الوطنية للتعدين إلى تسريع تقنين أوضاع عمال المناجم غير القانونيين وصغار العمال لتأمين معايير السلامة.