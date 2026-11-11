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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فعاليات المؤتمر الدولي.. «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا» جلسة عمل تناقش بناء وعي الأسرة

ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا» جلسة عمل تناقش بناء وعي الأسرة
ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا» جلسة عمل تناقش بناء وعي الأسرة
أمل مجدى

ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، عُقدت جلسة عمل بعنوان «بناء وعي الأسرة لمناهضة أنماط العنف المستحدثة»، أدارتها الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس  والمتحدثة الرسمية للمجلس وأستاذة الإعلام.

وشهدت الجلسة مشاركة الوزيرة هنا فرح أسوة، وزيرة شؤون المرأة والأسرة بجمهورية جيبوتي، والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والسيدة منار عبد العزيز، ممثلة اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي، والدكتور محمد حجازي، عضو لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس.


وأكدت الدكتورة سوزان القليني أهمية الانتقال من الوعي العلاجي إلى الوعي الوقائي، باعتباره أساسًا لحماية الأسرة واستقرار المجتمع، مشيدة بحملة «معًا بالوعي نحميها» التي أطلقتها السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ومشددة على دور الإعلام في تشكيل الوعي ومواجهة التحديات، خاصة مع ظهور أنماط جديدة من العنف المرتبطة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.
ومن جانبه، أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي أن بناء الوعي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية، مشيرًا إلى خطورة العنف الإلكتروني والتنمر والابتزاز وانتهاك الخصوصية، وأهمية تطوير التشريعات وتعزيز التربية الرقمية الآمنة لحماية المرأة والطفل والأسرة.


وأكد الدكتور عمرو الليثي أن الإعلام شريك أساسي في تشكيل القيم والسلوكيات المجتمعية، وليس مجرد وسيلة لنقل الأخبار، مشددًا على أهمية البناء على مخرجات إعلان القاهرة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية، لنشر ثقافة الحوار والاحترام ومواجهة أنماط العنف المستحدثة.


وأشارت الوزيرة هنا فرح أسوة إلى أن التحولات الرقمية فرضت تحديات جديدة على استقرار الأسرة، من بينها الابتزاز والتحرش الإلكتروني والتشهير وخطاب الكراهية، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتعزيز التربية الرقمية الآمنة، وتوعية الأسر، إلى جانب تطوير التشريعات وتبادل الخبرات بين الدول لحماية النساء والأطفال في الفضاء الرقمي.


واستعرض الدكتور عمرو عثمان التحولات في أنماط تعاطي المواد المخدرة، مشيرًا إلى تزايد انتشار المخدرات الاصطناعية وما يرتبط بها من مخاطر صحية واجتماعية وسلوكيات عنيفة، مؤكدًا أهمية دور الأسرة في الاكتشاف المبكر ومواجهة الإدمان وعدم إنكار احتمالات تعرض الأبناء لهذه المخاطر.


كما أكد الدكتور محمد حجازي أهمية تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وحماية البيانات والخصوصية، ودمج مفاهيم الاستخدام الآمن للتكنولوجيا في البرامج التعليمية، مشددًا على أن مواجهة العنف الرقمي تتطلب تكامل جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والتشريعية ومنصات التواصل الاجتماعي.


وشدد المشاركون على أن بناء وعي أسري قادر على مواجهة التحديات المتجددة يتطلب تكامل الأدوار الإعلامية والتعليمية والتشريعية والمجتمعية، وتحويل الوعي إلى ممارسات يومية تحمي المرأة والأطفال وتسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.

وفى ختام الجلسة قامت المستشارة أمل عمار بتكريم المتحدثين والتقاط صورة تذكارية.

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