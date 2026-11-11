أمل سلامة: المسرح المدرسي ركيزة أساسية لغرس قيم الانتماء وبناء الشخصية

أكدت الدكتورة أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري ، أهمية المهرجان القومي للمسرح المدرسي في اكتشاف المواهب الصغيرة وتنمية قدرات الأطفال، مشيدة برعاية السيدة انتصار السيسي للمهرجان، واهتمامها بدعم النشء وإتاحة الفرصة أمام الأطفال للتعبير عن أنفسهم وإظهار مواهبهم وإبداعاتهم.

وقالت أمل سلامة، على هامش مشاركتها في المهرجان، إن أهمية المسرح المدرسي لا تقتصر على تقديم العروض الفنية واكتشاف المواهب، بل تمتد إلى دوره في بناء الإنسان وتشكيل وعيه ووجدانه وأخلاقه، مؤكدة أن المسرح مدرسة حقيقية للحياة يتعلم من خلالها الطفل الثقة بالنفس والجرأة في التعبير عن الرأي واحترام الآخرين والعمل الجماعي.

وأضافت أن المسرح يمتلك قدرة كبيرة على غرس القيم الأخلاقية والمجتمعية في نفوس الأطفال، وفي مقدمتها التسامح وقبول الآخر واحترام الاختلاف والانتماء للأسرة والمجتمع والوطن، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه تربية النشء في ظل الانفتاح التكنولوجي والتأثيرات المتعددة لوسائل التواصل الاجتماعي تفرض ضرورة توفير مساحات آمنة وبدائل إيجابية تساعد الأطفال على التعبير عن طاقاتهم وتنمية وعيهم.

وشددت أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري على أن المسرح المدرسي ليس رفاهية أو نشاطًا جانبيًا يمكن الاستغناء عنه، وإنما ركيزة أساسية في منظومة بناء الشخصية المصرية، ويجب أن يتحول إلى نشاط مستمر داخل المدارس على مدار العام، بدلًا من اقتصاره على الفعاليات والمناسبات الموسمية، مطالبة بربط المواهب التي يتم اكتشافها بمؤسسات وزارة الثقافة لضمان رعايتها وتطويرها وصقل قدراتها.

وأعربت أمل سلامة عن تطلعها إلى أن يمثل المهرجان بداية لمشروع مستدام يمتد إلى جميع المحافظات والمدارس، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل مصر يبدأ من الاهتمام بالطفل وتنمية مواهبه وقدراته منذ الصغر، قائلة إن الطفل الذي نساعده اليوم على الوقوف بثقة فوق خشبة المسرح قد يصبح غدًا فنانًا أو مفكرًا أو قائدًا مؤثرًا في مجتمعه، والأهم أن ينشأ إنسانًا واعيًا يمتلك قيم الانتماء ويحترم الآخرين.