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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيفان أوس: كييف ترفض أي سيطرة روسية على أراض أوكرانية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
محمود محسن

قال إيفان أوس، مستشار السياسة الخارجية بالمعهد الوطني الأوكراني، إنّ المحادثات الجارية بين روسيا وأوكرانيا في أبو ظبي أسفرت عن توقعات إيجابية بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، بواقع 1000 أسير مقابل 1000، معرباً عن سعادته بما تحقق في هذا الملف، ووصف هذه النتيجة بأنها رائعة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه جاريد كوشنر تشير إلى إحراز بعض النجاح فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، إلا أنّ كوشنر أشار في الوقت نفسه إلى استمرار وجود مشكلات تتعلق بالأراضي.

وأوضح أوس أنّ مسألة الأراضي والمناطق تمثل قضية مهمة في المفاوضات، إذ تريد روسيا من أوكرانيا الاعتراف بأنها ضمت أراضي أوكرانية، وأنّ هذه الأراضي أصبحت الآن تحت السيادة الروسية، مؤكداً رفض بلاده لهذا الطرح.

وأشار إلى أنّ فكرة ترامب بشأن الحل المطروح حالياً تقوم على تغيير الحدود والاعتراف بذلك بصورة نهائية، وهو ما وصفه بأنه أمر غير مقبول بالنسبة إلى أوكرانيا.

ولفت مستشار السياسة الخارجية بالمعهد الوطني الأوكراني إلى أنّ النقاش يدور حالياً حول المناطق التي تسيطر عليها روسيا وتلك التي تسيطر عليها أوكرانيا، مثل خيرسون وغيرها، مشدداً على ضرورة عدم استخدام الجغرافيا سبباً لاستئناف الحرب مرة أخرى.

 الجولة الحالية من المحادثات

وأكد أوس أنّه يتفهم أن كل طرف يدرك هذه المسألة في الوقت الحالي، موضحاً أنّ هذا الموضوع مطروح للنقاش داخل أوكرانيا، وأنّ بلاده ستنتظر ما ستسفر عنه الجولة الحالية من المحادثات.

إيفان أوس روسيا أوكرانيا أبو ظبي الأسرى

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