ألمانيا تربط التفاوض مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي بإنهاء حرب أوكرانيا

تتمسك ألمانيا بضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية باعتبارها المدخل الأساسي لأي تحرك دبلوماسي يستهدف التفاوض مع موسكو بشأن صياغة هيكل أمني أوروبي جديد، في موقف يعكس حرص برلين على عدم التعامل مع الترتيبات الأمنية المستقبلية بمعزل عن تداعيات الحرب المستمرة على أمن القارة واستقرارها.

ويأتي الموقف الألماني في ظل استمرار الخلافات بين روسيا والدول الأوروبية بشأن مستقبل الأمن الأوروبي، والضمانات الأمنية المطلوبة لمنع تجدد المواجهات، إلى جانب التباين في الرؤى بشأن طبيعة العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية خلال المرحلة المقبلة.

وتنظر برلين إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا باعتباره خطوة ضرورية لتهيئة الظروف أمام أي حوار أمني جاد مع روسيا، خاصة أن استمرار العمليات العسكرية يفرض واقعًا أمنيًا وسياسيًا معقدًا، ويزيد من صعوبة التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد بشأن مستقبل القارة الأوروبية.

وتؤكد ألمانيا كذلك أن القارة الأوروبية لا تحتاج إلى إنشاء هيكل أمني جديد وفق التصور الروسي، وإنما يتعين العمل على استعادة الالتزامات والاتفاقيات الأمنية القائمة، وفي مقدمتها وثيقة هلسنكي لعام 1975 وميثاق باريس لعام 1990 ومذكرة بودابست لعام 1994، التي تؤكد احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وضمان أمن الحدود.

وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على أن أوروبا يجب أن تكون طرفًا رئيسيًا في أي مفاوضات تتعلق بمستقبل أوكرانيا وأمن القارة، مؤكدًا أن مستقبل أوكرانيا لا يمكن تقريره دون مشاركة كييف، كما لا يمكن تحديد مستقبل الأمن الأوروبي دون مشاركة الدول الأوروبية.

وتتزامن هذه المواقف مع استئناف المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، برعاية أمريكية، وسط خلافات بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ومستقبل الأراضي المتنازع عليها، فضلًا عن طبيعة مشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات.

وتكشف التطورات عن تمسك أوروبي بربط أي ترتيبات أمنية مستقبلية بإنهاء الحرب وضمان عدم تكرارها، في مقابل طرح روسي يمنح مسألة إعادة صياغة الأمن الأوروبي أولوية متقدمة، وهو ما يجعل التوصل إلى تسوية شاملة اختبارًا صعبًا للتحركات الدبلوماسية الجارية.