قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الأقصر: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
انهيار بنك «أوينو» الرقمي يهز باراجواي ويثير مخاوف بشأن المصارف الرقمية سريعة النمو
نجيب ساويرس يدافع عن كامل الوزير بعد حادث قطاري العياط: يعمل 12 ساعة يوميًا
اختطاف زوجة رئيس بلدية في كولومبيا.. والرئيس يأمر بتعبئة قوات الأمن ويطلق عملية مطاردة واسعة
جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري
الدفاع المدني بغزة: كل ساعة تمر تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن
حاكم ولاية كاليفورنيا يصدر قرارا بإعفاء جميع المحكوم عليهم بالإعدام
تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار
العاصفة تشارلز تضرب البرتغال.. إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق مئات المتاجر والمدارس
الضحكة والحماس.. محمد صلاح ينشر صوره من التدريب الأول له تحت قيادة علي ماهر
البنك الدولي: الاقتصادات النامية تواجه فجوة تصل إلى 800 مليون وظيفة خلال 15 عاماً
الكرملين: لا توجد خطط في الوقت الحالي لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤتمر تمكين المرأة يناقش الحماية الاجتماعية للحفاظ على الأسرة في يومه الثاني

ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»
ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»
أمل مجدى

ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، عُقدت جلسة عمل بعنوان «الحماية الاجتماعية والقانونية وأثرها في الحفاظ على الأسرة»، أدارتها الوزيرة مريم عذرا أحمد، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والأسرة والرفاه بجمهورية المالديف.

وشهدت الجلسة مشاركة النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والمستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، وإيستاو صلاح من جامبيا، و أسماء مجتهد ممثلة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية بمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتورة آمال نوري من ليبيا، والدكتور عبدالله الفقيه من لبنان، والدكتورة ميرفت الديب، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر، والدكتورة نهال عزام.

وخلال إدارتها للجلسة، أكدت الوزيرة مريم عذرا أحمد  أن حماية الأسرة تتطلب منظومة متكاملة تشمل الرعاية الصحية والتعليم والدعم الاقتصادي والحماية القانونية، بما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات، واستعرضت تجربة جزر المالديف في توفير الرعاية الصحية والتعليم وبرامج دعم الأسر التي تعولها نساء، إلى جانب تطوير التشريعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين ومناهضة العنف الأسري وحماية الطفل.

ومن جانبها، أكدت النائبة الدكتورة راندا مصطفى أن التمكين الاقتصادي للمرأة ينعكس إيجابيًا على الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى جهود الدولة المصرية، ومن بينها برنامج «تكافل وكرامة»، في مساندة الأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز انتقالها نحو الاستقلال الاقتصادي. وشددت على أهمية تطوير التشريعات الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير التمويل، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل المرأة العاملة خارج القطاع الحكومي.

فيما أكدت أسماء مجتهد أهمية الاعتماد على البيانات والإحصاءات الدقيقة في تصميم برامج الحماية الاجتماعية، وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه الدعم بكفاءة، مشددة على ضرورة قياس الأثر الفعلي لهذه البرامج على استقرار دخل الأسرة واستمرارية عمل المرأة وتحسين مستوى المعيشة، مستعرضة عددًا من التجارب العربية في دعم المرأة العاملة وتخفيف أعباء رعاية الأطفال والتنقل.

أوضح المستشار أحمد النجار أن تمكين المرأة وحماية الأسرة مساران متكاملان، مشيرًا إلى التطور الذي شهدته التشريعات المصرية في مجال حماية حقوق المرأة منذ دستور 2014، ومؤكدًا أن فاعلية الحماية القانونية ترتبط بقدرة المرأة على الوصول إلى العدالة والاستفادة من حقوقها. كما أشاد بدور المجلس القومي للمرأة، من خلال مكتب الشكاوى وفروعه بالمحافظات وخطوطه الساخنة، في تقديم الدعم القانوني واستقبال شكاوى النساء.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة آمال نوري أن حماية الأسرة تتجاوز تقديم المساعدات، لتشمل توفير خدمات صحية ونفسية واجتماعية مستدامة، مشيرة إلى التجربة الليبية في دعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها مبادرة منحة الزوجة والأبناء، إلى جانب جهود تعزيز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الأم والطفل، خاصة في المناطق النائية.

أستعرضت أيساتو صالح،  تجربة غامبيا في تعزيز صمود الأسر الأكثر احتياجا في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عدد من المبادرات، أبرزها برنامج «نافا» للحماية الاجتماعية، الذي يقدم مساعدات نقدية للأسر المستحقة وفقًا لبيانات السجل الاجتماعي، إلى جانب برنامج المنح الصغيرة لدعم الفتيات اللاتى تتعرضن للعنف وتمكينهن من إقامة مشروعات خاصة،  وشددت على ضرورة الاعتماد على التمويل المحلي لضمان استدامة برامج الحماية والتمكين الاقتصادي، مع إشراك النساء والأسر المستفيدة في تحديد احتياجاتهن وأولوياتهن التنموية.

واستعرض الدكتور عبدالله الفقيه أهمية تطوير منظومة التعليم وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، من خلال تحديث المناهج وإدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وتعزيز التوجيه المهني والتأهيل المستمر للمعلمين، مؤكدًا ضرورة تنمية التفكير النقدي والمواطنة الرقمية لدى النشء، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاعين العام والخاص.

وأكدت الدكتورة نهال عزام أن الحق في الصحة يجب أن يتحول إلى خدمات فعلية ومتكاملة تصل إلى جميع الأسر، مشددة على أهمية تعزيز الرعاية الصحية الأولية والربط بين الخدمات الصحية والاجتماعية، وتكامل قواعد البيانات مع ضمان سرية المعلومات. كما طرحت عددًا من التوصيات، من بينها إنشاء ملف موحد للأسرة، وتوفير مدير حالة لمتابعة احتياجاتها والإحالات بين الجهات المختلفة، وإدراج الخدمات الصحية الأساسية للأم والطفل وتنظيم الأسرة ضمن حزمة خدمات مضمونة للأسر الأولى بالرعاية.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة ميرفت الديب أن تمكين المرأة يمتد الى ضمان استمرار الأبناء في التعليم، مستعرضة مفهوم «المرونة التعليمية للأسرة»، الذي يعكس قدرتها على حماية المسار التعليمي للأبناء رغم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن تحقيق ذلك يتطلب تعزيز المرونة الاقتصادية والرقمية والمؤسسية والثقافية للأسرة، وتفعيل دور المدرسة في رصد مؤشرات التعثر والتغيب والتدخل المبكر، وربط الأسر الأكثر احتياجًا بشبكات الحماية الاجتماعية. ودعت إلى تبني إطار وطني للإنذار المبكر والتدخل السريع، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، مؤكدة أهمية ترسيخ قناعة مجتمعية بأن تعليم الأبناء حق أساسي لا ينبغي أن يتأثر بالظروف أو الأزمات.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة المرأة المصرية تمكين المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

ترشيحاتنا

عصام عبد الفتاح

عصام عبد الفتاح يجتمع برؤساء اللجان الفرعية للحكام لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة

ألفاريز

أليكس بايينا يكشف كواليس أزمة جوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد بسبب برشلونة

محمد صلاح

المعنويات مرتفعة والمزاج عالي.. محمد صلاح يرسم البسمة في تدريبات المنتخب

بالصور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

رجيم بدون حرمان.. يجعل جسمك مكينة حرق ويساعد على خسارة الوزن

رجيم
رجيم
رجيم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد