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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة.. ورشة عمل لإطلاق لجان مناهضة العنف ضد المرأة

المجلس القومي للمرأة ينظم ورشة عمل موسعة لإطلاق وتفعيل عمل اللجان التنسيقية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة
المجلس القومي للمرأة ينظم ورشة عمل موسعة لإطلاق وتفعيل عمل اللجان التنسيقية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة
أمل مجدى

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة العمل الموسعة، لإطلاق وتفعيل عمل اللجان التنسيقية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات في 11 محافظة جديدة شملت (القاهرة، بورسعيد، السويس، دمياط، القليوبية، الشرقية، مطروح، الوادي الجديد ،البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء) ،وامتدت على مدار يومين.

وقد شهدت ورشة العمل حضور كل من أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وداليا حمدي مدير عام إدارة الفروع بالمجلس.


كما شهدت الجلسة الافتتاحية ايضا حضور كل من المهندسة منى البطراوي (نائب محافظ القاهرة - للمنطقة الشرقية - نيابة عن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة)، والمهندسة إيمان صبرة (مساعد محافظ الوادي الجديد - نيابة عن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد)، و اللواء محمد سليم (السكرتير العام لمحافظة أسيوط - نيابة عن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط)، و المستشار أحمد الجمل ممثل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل ، ومقررات فروع المجلس بالمحافظات المعنية.
حيث استعرضت أمل عبد المنعم دور المجلس القومي للمرأة واللجان التنسيقية برئاسة المحافظ بكل محافظة في ملف مناهضة العنف ضد المرأة موضحةً  نظام التنسيق المشترك بين القطاعات المختلفة.

فيما أكدت داليا حمدي على أهمية هذه اللجان التنسيقية كأذرع تنفيذية محلية تساهم في تفعيل سياسات الدولة لحماية المرأة.

و تحدث المستشار أحمد الجمل عن الإطار القانوني والتشريعي  وآليات تعزيز العدالة وحماية النساء والفتيات وفقاً للقوانين الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وقد ركزت فعاليات اليوم الثاني من الورشة على الجانب التطبيقي الفعال حيث تم تنظيم مجموعات عمل وورش تفاعلية للمحافظات المشاركة، تناولت كيفية إدارة العمل الميداني، وتنفيذ آليات الإحالة والربط المؤسسي وسبل رصد وتوثيق الحالات وتطوير الخطط المحلية السنوية بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وآمنة للشاكيات على المستوى المحلي.

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