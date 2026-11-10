حمزة علاء يستغل فترة الراحة ويؤدي مناسك العمرة رفقة أسرته

حرص حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أداء مناسك العمرة رفقة عائلته، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر خلالها أثناء تواجده في الأراضي المقدسة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات الأهلي لمواصلة مشواره في الموسم الحالي، بعدما حقق الفريق الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ونجح الأهلي بهذا الفوز في حجز مقعده بدور الـ16 من البطولة، بعدما قدم أداءً قويًا وحقق انتصارًا بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.