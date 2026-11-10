شوبير يدعو الأهلي للاعتماد على الناشئين وتقليل الإنفاق على الصفقات

طالب الإعلامي أحمد شوبير إدارة النادي الأهلي بإعادة النظر في سياسة التعاقدات، ومنح أبناء النادي والمواهب الصاعدة من قطاع الناشئين فرصة أكبر للمشاركة مع الفريق الأول، مؤكدًا أن الاستثمار في اللاعبين الشباب قد يوفر على النادي مبالغ مالية ضخمة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت FM»، أن جماهير الأهلي قد تتقبل خسارة بعض البطولات إذا كان الفريق يعتمد على الناشئين ويمنحهم الفرصة لاكتساب الخبرات، على عكس حالة الغضب التي تنتاب الجماهير عند إنفاق ملايين الجنيهات على صفقات جديدة دون تحقيق النتائج المرجوة.

وأشار إلى أن تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب ومنحهم الثقة والصبر عليهم لمدة تتراوح بين 5 و6 سنوات، قد يسهم في صناعة نجوم قادرين على تمثيل الفريق الأول، ويقلل من حاجة النادي إلى إبرام صفقات خارجية مكلفة، فضلًا عن تسهيل مفاوضات تجديد عقود لاعبي الفريق.

واستشهد شوبير بتجربة نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا أن الظروف لعبت دورًا في حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق الأول، بعدما تعرض محمد الشناوي للإصابة ورحل علي لطفي، وهو ما أتاح له الظهور وإثبات قدراته.

وأضاف أن مصطفى شوبير استغل الفرصة التي حصل عليها بالشكل الأمثل، ونجح في كسب ثقة الجماهير وحجز مكان له ضمن حسابات منتخب مصر، مشددًا على أن هذه التجربة تؤكد أهمية منح المواهب الشابة فرصًا حقيقية قبل الحكم على مستواها.

وشدد الإعلامي أحمد شوبير على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لتطوير قطاع الناشئين داخل الأهلي، مطالبًا المدير الفني الأجنبي بمتابعة مباريات الفرق السنية والتعرف على أبرز المواهب التي يمكن تصعيدها للفريق الأول.

ودعا مدربي المنتخبات الوطنية والمنتخب الأولمبي إلى تكثيف متابعة اللاعبين الصغار والاستفادة من المواهب الواعدة التي تمتلكها الأندية.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية مراجعة سياسة الأهلي في ملف الصفقات، والاعتماد بصورة أكبر على أبناء النادي، بدلًا من الاستمرار في إنفاق مبالغ كبيرة على التعاقدات الخارجية دون الاستفادة الكاملة من المواهب الموجودة داخل قطاع الناشئين.