قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع ربع نقل على طريق أبوسمبل / أسوان
إحالة أوراق متهمة بقتل طفل وإلقاء جثمانه في مياه ترعة بالشرقية إلى المفتي.. والحكم 10 يناير
تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان
وزير الاستثمار: القطاع المصرفي شريك رئيس في دعم توسع الشركات المصرية بأفريقيا
وزير الخارجية الأمريكي: الحصار على إيران يحقق أهدافه ولا حاجة لعمل عسكري
مخاوف من موجة غلاء في أمريكا.. CNN: التضخم يتجاوز التوقعات ويزيد أعباء المعيشة على المواطنين
وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزراء الصحة العرب يخصصون 400 ألف دولار لدعم فلسطين واليمن والسودان صحيا
محاولة إقالتي عبثية| وزير الحرب الأمريكي: ضرب إيران كان ضرورياً ولن نعتذر لها
الطاقة والاستثمار على رأس الأولويات.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
وزير الخارجية الأوكراني: ندعو إلى توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا
مدارس «أجرو» لتكنولوجيا المياه.. التخصصات ونظام الدراسة وفرص العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يدعو الأهلي للاعتماد على الناشئين وتقليل الإنفاق على الصفقات

شوبير
شوبير
منار نور

طالب الإعلامي أحمد شوبير إدارة النادي الأهلي بإعادة النظر في سياسة التعاقدات، ومنح أبناء النادي والمواهب الصاعدة من قطاع الناشئين فرصة أكبر للمشاركة مع الفريق الأول، مؤكدًا أن الاستثمار في اللاعبين الشباب قد يوفر على النادي مبالغ مالية ضخمة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت FM»، أن جماهير الأهلي قد تتقبل خسارة بعض البطولات إذا كان الفريق يعتمد على الناشئين ويمنحهم الفرصة لاكتساب الخبرات، على عكس حالة الغضب التي تنتاب الجماهير عند إنفاق ملايين الجنيهات على صفقات جديدة دون تحقيق النتائج المرجوة.

وأشار إلى أن تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب ومنحهم الثقة والصبر عليهم لمدة تتراوح بين 5 و6 سنوات، قد يسهم في صناعة نجوم قادرين على تمثيل الفريق الأول، ويقلل من حاجة النادي إلى إبرام صفقات خارجية مكلفة، فضلًا عن تسهيل مفاوضات تجديد عقود لاعبي الفريق.

واستشهد شوبير بتجربة نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا أن الظروف لعبت دورًا في حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق الأول، بعدما تعرض محمد الشناوي للإصابة ورحل علي لطفي، وهو ما أتاح له الظهور وإثبات قدراته.

وأضاف أن مصطفى شوبير استغل الفرصة التي حصل عليها بالشكل الأمثل، ونجح في كسب ثقة الجماهير وحجز مكان له ضمن حسابات منتخب مصر، مشددًا على أن هذه التجربة تؤكد أهمية منح المواهب الشابة فرصًا حقيقية قبل الحكم على مستواها.

وشدد الإعلامي أحمد شوبير على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لتطوير قطاع الناشئين داخل الأهلي، مطالبًا المدير الفني الأجنبي بمتابعة مباريات الفرق السنية والتعرف على أبرز المواهب التي يمكن تصعيدها للفريق الأول.

ودعا مدربي المنتخبات الوطنية والمنتخب الأولمبي إلى تكثيف متابعة اللاعبين الصغار والاستفادة من المواهب الواعدة التي تمتلكها الأندية.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية مراجعة سياسة الأهلي في ملف الصفقات، والاعتماد بصورة أكبر على أبناء النادي، بدلًا من الاستمرار في إنفاق مبالغ كبيرة على التعاقدات الخارجية دون الاستفادة الكاملة من المواهب الموجودة داخل قطاع الناشئين.

علي ماهر منتخب مصرً الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

ياسر ابراهيم

حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ترشيحاتنا

خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب

وزير النقل: تعاقدنا على 7 قطارات نوم فاخرة تبدأ في الوصول أكتوبر 2027

خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب

وزير النقل: وضعنا خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية منذ 2019.. وأمن وسلامة الركاب على رأس أولوياتنا

خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب

رئيس نقل النواب: لا سقف للحديث خلال اجتماع مناقشة حادث قطاري العياط

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد