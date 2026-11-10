أمير أبو العز ينضم لمعسكر منتخب الناشئين.. وأمير حسن يصل اليوم استعدادًا لمونديال قطر

انضم أمير أبوالعز، لاعب فريق مونزا الإيطالي، إلى معسكر منتخبنا الوطني، "مواليد 2009" في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، استعدادًا للمشاركة مع المنتخب في بطولة كأس العالم للناشئين المقررة إقامتها في قطر.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في مران المنتخب مساء اليوم، مع المدير الفني حسين عبداللطيف، ضمن برنامج الإعداد الأخير قبل السفر إلى قطر.

وفي السياق نفسه، ينتظر وصول أمير حسن، لاعب نيميخن الهولندي، إلى المعسكر اليوم، ليكتمل بذلك قوام المنتخب بوصول جميع اللاعبين الـ21 المدرجين بالقائمة المشاركة في كأس العالم.

ويتواصل معسكر منتخب الناشئين بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، في مدينة السادس من أكتوبر، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل خوض منافسات المونديال.